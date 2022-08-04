شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكبرة لإخلاء شوارع ميدان الجيزة من الباعة والإشغالات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة رئيس حى جنوب الجيزة وبالتنسيق مع شرطة المرافق بشن حملات مكبرة لرفع الإشغالات الخاصة بالمحال والمنشأت التجارية والمقاهي وبروز المحال.

وفى السياق ذاته، نفذت أجهزة محافظة الجيزة من خلال حى جنوب، برئاسة من طه عبد الصادق رئيس الحي بشن حملات مكبرة بشوارع ميدان الجيزة "أحمد ماهر والصناديلي والنحلوي وسعد زغلول والأهرام و الجامعة"، أسفرت عن رفع 960 حالة إشغال وتم إزالة التند المخالفة ورفع الحواجز والبلدورات، وتم إيداع جميع المصادرات بمستودع الإشغالات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصلة مجهودات الرصد والمتابعة وتكثيف حملات ضبط مخالفات البناء والتعديات علي الأراضي أملاك الدولة والزراعية والتصدى لأى محاولات مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتابع محافظ الجيزة جهود المراكز والمدن في إزالة 27 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضى الزراعية وبناء مخالف.

واطلع محافظ الجيزة على جهود مركز ومدينة أطفيح في إزالة 5 حالات تعد على الأراضي الزراعية بقرية كفر قنديل على مساحة 300م فى المهد، كما تم إزالة حالتين تعد على الأراضي أملاك الدولة بالمدينة على مساحة 600م وتم إزالتهم.