شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين العربية للتصنيع ومجموعة طبية لتوطين تكنولوجيا وحدات الغسيل الكلوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" لنقل وتوطين التكنولوجيا بالشراكة مع الخبرات العالمية المتخصصة، وزيادة نسب المكون المحلي بالصناعات الطبية، مؤكدا تطلع العربية للتصنيع لزيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية وخفض الواردات وتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للمنطقة الأفريقية والعربية من كافة الصناعات والمستلزمات الطبية، جاء هذا خلال توقيع مذكرة للتفاهم بين العربية للتصنيع، ومجموعة السعودي الفرنسي الطبي"ساف ميد".

وأوضح "التراس" أن الهيئة تستهدف بهذا التعاون تعميق التصنيع المحلي وتوطين تكنولوجيا تصنيع وحدات ذكية ثابتة ومتنقلة لغسيل الكلي، و تلبي احتياجات السوق المحلي , بالإضافة إلي فتح منافذ التصدير للمنطقة الأفريقية والعربية، مضيفا أن مجالات التعاون تتضمن أيضا تعزيز خدمات برامج الوحدات الطبية منخفضة التكاليف ووحدات الإسعاف العلاجية والوحدات المتنقلة للعلاج الطبيعي والطب الرياضي والعيادات الطائرة وفقا للمواصفات والتصميمات المعتمدة .

ومن جانبه، أشاد الدكتور "يحيي سعد محمود عيسي" الرئيس التنفيذي لمجموعة السعودي الفرنسي الطبي"ساف ميد" بالإمكانيات التصنيعية والقدرات البشرية المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع، والتي تضاهي مواصفات الجودة العالمية في مجال الصناعات الطبية، مؤكدا أن السوق المصري كبير وواعد ويشكل أهمية استراتيجية للمنطقة الأفريقية والعربية.