شكرا لقرائتكم خبر عن مصر ترحب بالإعلان عن تجديد الهدنة فى اليمن لشهر إضافيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت جمهورية مصر العربية بالبيان الصادر عن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، والمتضمن الإعلان عن تجديد الهدنة في اليمن لمدة شهرين إضافييّن؛ وتُعرب عن تقديرها لجهود الأمم المتحدة المبذولة في هذا الصدد، وذلك بحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية ، الخميس.

وتتطلع مصر إلى أن يُسهم تمديد الهدنة في التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة اليمنية، ودعم مبادرات الحل السياسي، وبما يحفظ وحدة اليمن واستقلاله، ويصون مقدرات الشعب اليمني الشقيق وتطلعه نحو الأمن والاستقرار والرخاء.