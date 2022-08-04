شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة واشنطن بالقاهرة: تقديم 3 ملايين جرعة إضافية من لقاح كورونا لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وسط الارتفاع العالمي لحالات الإصابة بفيروس كورونا، أعلنت الولايات المتحدة عن تقديم 3 ملايين جرعة إضافية من لقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا إلى مصر الأسبوع الماضي، كجزء من حملتها العالمية لمكافحة الوباء، مما رفع إجمالي شحنات اللقاح المقدمة من الولايات المتحدة لمصر إلى 28 مليون جرعة.

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، وصول شحنتين كل منهما 1.5 مليون جرعة إلى مطار القاهرة الدولي في 27 يوليو و3 أغسطس، وفقا لبيان من السفارة الأمريكية بالقاهرة اليوم.

يأتي هذا التبرع الأخير في وقت حرج لزيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في مصر.

وقد صرحت القائم بأعمال السفير الأمريكي في مصر نيكول شامبين: "تعد هذه الشحنة أحدث الجهود المشتركة بين الولايات المتحدة ومصر لمكافحة الوباء. وتوفر هذه اللقاحات الحماية التي تمس حاجة المصريين، خاصة خلال هذه الموجة من الإصابات الجديدة. نحن نشجع الجميع على البقاء بأمان والحصول على التطعيم.".

كما قدمت الحكومة الأمريكية، من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أكثر من ٥٥ مليون دولار (مليار جنيه مصري) لدعم مكافحة مصر لفيروس كورونا - لتصل إلى أكثر من ١٨ مليون مصري بالدعم الصحي والاقتصادي الضروري.

كما تقوم برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بتدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية؛ تحسين تتبع الفيروس والوقاية منه وتشخيصه وعلاجه؛ وإيصال اللقاحات التي يحتاجها الشعب المصري بشدة.

يعتمد هذا الدعم على أكثر من مليار دولار (١٨.٢ مليار جنيه مصري) قدمتها الولايات المتحدة لمصر على مدار الأربعين عامًا الماضية لتحسين الرعاية الصحية لجميع المصريين.