شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية: التقديم للمعاهد الفنية الصحية بمستشفى الشرطة بمدينة نصر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستقبل مستشفى الشرطة طلبات الراغبين في الالتحاق بالمعاهد الصحية، حيث فتحت وزارة الداخلية باب التقديم للمعاهد الصحية، حيث يتم التقديم للحاصلين على شهادة الثانوية العامة علمى علوم، ويحق للحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية علمى التقديم، والتقديم يكون لدفعات 2019 حتى 2022 للذكور وعامى 2021 و2022 للإناث وللحاصلين على 60% على ألا يقل نسبة النجاح فى اللغة الإنجليزية عن 65%.

وتكون مدة الدراسة بالمعاهد سنتان ويحصل الخريج على دبلوم المعاهد الفنية الصحية الشرطية ويعين الخريج بدرجة معاون أمن ثالث، ويترقى بعدها فى الدرجات المختلفة.

ويقضي الطالب ثلاثة أشهر تدريب أساسى بالمعاهد بنظام الإقامة وباقى مدة الدراسة بنظام التردد اليومى، ويتم سحب كراسات الإلتحاق بدءً من 7 أغسطس حتى 8 سبتمبر، ويتم سحب الكراسات من مستشفيات الشرطة "مدينة نصر طنطا - الإسكندرية – أسيوط، و يتم إستلام الكراسات عقب إستيفائها إعتباراً من 9 أغسطس حتى 11 سبتمبر داخل مستشفى الشرطة بمدينة نصر.