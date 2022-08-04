شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار البيض تواصل الانخفاض.. والكرتونة تسجل 52 جنيهًا بالأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل أسعار البيض انخفاضها فى الأسواق حيث سجلت اليوم كرتونة البيض الأبيض 52 جنيهًا، والأحمر 54 جنيهًا، وذلك بعد الارتفاع غير المبرر الذى حدث خلال الأيام الماضية.

أكد الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أن الوزارة بضخ كميات إضافية من بيض المائدة الأحمر، والأبيض للبيع للمواطنين باسعار مخفضة، من خلال منافذها المتحركة والثابتة بالمحافظات المختلفة.