شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن التقديم للمعاهد الصحية بالداخلية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - فتحت وزارة الداخلية باب التقديم للمعاهد الصحية، حيث يقدم الخليج 365 للقراء شرحا مبسطا عن كيفية التقديم والشروط والمواعيد.
-التقديم للحاصلين على شهادة الثانوية العامة علمى علوم
-يحق للحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية علمى التقديم
-التقديم لدفعات 2019 حتى 2022 للذكور وعامى 2021 و2022 للإناث
-التقديم للحاصلين على 60% على ألا يقل نسبة النجاح فى اللغة الإنجليزية عن 65% .
- مدة الدراسة بالمعاهد سنتان
-يحصل الخريج على دبلوم المعاهد الفنية الصحية الشرطية
-يعين بدرجة الخريج معاون أمن ثالث
-يترقى بعدها فى الدرجات المختلفة.
-الطالب يقضى ثلاثة أشهر تدريب أساسى بالمعاهد بنظام الإقامة وباقى مدة الدراسة بنظام التردد اليومى .
-يتم سحب كراسات الإلتحاق بدءً من 7 أغسطس حتى 8 سبتمبر
-سحب الكراسات من مستشفيات الشرطة "مدينة نصر طنطا - الإسكندرية – أسيوط"
- يتم إستلام الكراسات عقب إستيفائها إعتباراً من 9 أغسطس حتى 11 سبتمبر داخل مستشفى الشرطة بمدينة نصر .