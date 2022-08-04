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كل ما تريد معرفته عن التقديم للمعاهد الصحية بالداخلية

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القاهرة - سامية سيد - فتحت وزارة الداخلية باب التقديم للمعاهد الصحية، حيث يقدم الخليج 365 للقراء شرحا مبسطا عن كيفية التقديم والشروط والمواعيد.

 

 

-التقديم للحاصلين على شهادة الثانوية العامة علمى علوم

-يحق للحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية علمى التقديم

-التقديم لدفعات  2019 حتى 2022 للذكور وعامى 2021 و2022 للإناث

-التقديم للحاصلين على  60% على ألا يقل نسبة النجاح فى اللغة الإنجليزية عن 65%  .

- مدة الدراسة بالمعاهد سنتان

 -يحصل الخريج على دبلوم المعاهد الفنية الصحية الشرطية

-يعين بدرجة الخريج  معاون أمن ثالث

-يترقى بعدها فى الدرجات المختلفة. 

-الطالب يقضى ثلاثة أشهر تدريب أساسى بالمعاهد بنظام الإقامة وباقى مدة الدراسة بنظام التردد اليومى . 

-يتم سحب كراسات الإلتحاق بدءً من 7 أغسطس حتى 8 سبتمبر

-سحب الكراسات من مستشفيات الشرطة "مدينة نصر طنطا - الإسكندرية – أسيوط"

- يتم إستلام الكراسات عقب إستيفائها إعتباراً من 9 أغسطس حتى 11 سبتمبر  داخل مستشفى الشرطة بمدينة نصر .

 

 

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