شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن التقديم للمعاهد الصحية بالداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتحت وزارة الداخلية باب التقديم للمعاهد الصحية، حيث يقدم الخليج 365 للقراء شرحا مبسطا عن كيفية التقديم والشروط والمواعيد. -التقديم للحاصلين على شهادة الثانوية العامة علمى علوم -يحق للحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية علمى التقديم -التقديم لدفعات 2019 حتى 2022 للذكور وعامى 2021 و2022 للإناث -التقديم للحاصلين على 60% على ألا يقل نسبة النجاح فى اللغة الإنجليزية عن 65% . - مدة الدراسة بالمعاهد سنتان -يحصل الخريج على دبلوم المعاهد الفنية الصحية الشرطية -يعين بدرجة الخريج معاون أمن ثالث -يترقى بعدها فى الدرجات المختلفة. -الطالب يقضى ثلاثة أشهر تدريب أساسى بالمعاهد بنظام الإقامة وباقى مدة الدراسة بنظام التردد اليومى . -يتم سحب كراسات الإلتحاق بدءً من 7 أغسطس حتى 8 سبتمبر -سحب الكراسات من مستشفيات الشرطة "مدينة نصر طنطا - الإسكندرية – أسيوط" - يتم إستلام الكراسات عقب إستيفائها إعتباراً من 9 أغسطس حتى 11 سبتمبر داخل مستشفى الشرطة بمدينة نصر .