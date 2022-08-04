شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. أسعار الذهب اليوم الخميس ترتفع 10جنيهات وعيار 21 يسجل 1040جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر بالتعاملات الصباحية ارتفاع ملحوظ بقيمة 10 جنيهات، وجاء ارتفاع الذهب بسبب عوامل العرض والطلب حيث يزداد المعروض من الذهب في السوق مما يؤدي إلي هبوط سعر الذهب في مصر والعكس صحيح كلما تراجع المعروض ارتفع السعر، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر ارتفاع من 1030جنيها للجرام إلي 1040 جنيها للجرام.





أسعار الذهب اليوم: عيار 21 يسجل 1040جنيها، وعيار 18 يسجل 893 جنيها، وعيار 24 يسجل 1190 جنيها، والجنيه الذهب 8320 جنيها.

واستبعد اندريا تادرس عضو مجلس إدارة شعبة الذهب، صعود الذهب الفترة القادمة لمستويات 1500 جنيه كما حاول أن يروج البعض، معللاً ذلك بقوله" أزمة معروض الذهب ستتلاشي خلال الفترة المقبلة، وقال إن ما حدث في الأسواق أمر طبيعي جداً لأن المعروض من الذهب أقل من المطلوب، كما أن تحرك الدولار مؤخراً تسبب في تحقيق مستويات قياسية للذهب بسعر تجاوز 1200 جنيه لأول مرة في مايو.

وعن مستقبل الأسعار، يرى اندريا، أن أسعار الذهب في مصر والعالم لا يمكن الحكم على مستقبلها في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وكذلك استمرار موجات التضخم في العالم، والذي طال جميع الدول، ونظراً لكون الذهب أحد أهم وسائل فإن سعره سيظل متماسك لحين هدوء الأسواق".

وأكد، أن سوق الذهب في مصر قوى جداً وضخم سوق على مستوى كافة المحافظات والحديث عن انهيار أو توقف السوق مجرد شائعات وأحاديث خاطئة، كما أن الحكومة اتخذت خطوات جادة وكبيرة في ملف إنشاء مدينة الذهب وإعادة مصر لريادتها الصناعية في ملف صناعة المشغولات الذهبية، فرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحة لإحياء صناعة الذهب ومع تدشين مدينة الذهب فإن صناعة المشغولات الذهبية ستشهد طفرة كبيرة.‏. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأنباء.

طرح 25 سلعة على بطاقات التموين.. واستعدادات لصرف الدعم الاستثنائى

تستعد وزارة التموين بالتعاون مع الجهات المعنية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإضافة مبلغ الدعم الاستثنائي للأسر الأكثر احتياجا وقدره 100 جنيه شهريا للأسرة، لعدد 9.1 مليون أسرة، سيتم صرفها فى صورة سلع من الحزمة التموينية لمدة 6 أشهر، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تقرر صرف هذا الدعم الاستثنائي لـ9.1 مليون أسرة من الفئات الأولى بالرعاية وفقا لمعايير تحديد الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، وهم من الأرامل والمطلقات وكبار السن، ومستفيدى معاش "تكافل وكرامة " ومعاش الضمان الاجتماعي، وأيضا من تقل دخولهم عن الحد الأدنى للأجور.

وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية 25 سلعة وصنفا من المنتجات الغذائية وغير الغذائية ويتم صرفها على بطاقات التموين، بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين، فمثلا لو الأسرة من الأولى بالرعاية تحصل على دعم بقيمة 200 جنيه مع إضافة 100 جنيه دعما استثنائيا يمكنها الحصول على السلع بقيمة إجمالى الدعم المخصص لها، حيث يتم طرح زجاجة زيت خليط وزن 800 جرام بـ23 جنيها وكيس مكرونة وزن 800 جرام بـ10.5 جنيه وكيس مكرونة وزن 400 جرام بـ5.25 جنيه، وكيس سكر وزن 1 كيلوجرام بـ10.5 جنيه، وكيس فول وزن 500 جرام بـ11 جنيها، وشاى ناعم وزن 40 جراما بـ3 جنيهات، وكيس أرز وزن 1 كيلوجرام بـ10 جنيهات، وسمن صناعى وزن 800 جرام بـ24 جنيها، وكيس عدس وزن 500 جرام بـ11 جنيها، وصلصة وزن 300 جرام بـ4.75 جنيه، وكيس ملح الطعام وزن 300 جرام واحد جنيه، وجبنة وزن 250 جراما بـ7 جنيهات، وجبنة وزن 500 جرام بـ13 جنيها، وحلاوة طحينية وزن 40 جراما بـ2 جنيه، وزجاجة خل وزن 900 مللى بـ4.25 جنيه، ولبن جاف وزن 125 جراما بـ17 جنيها، وبسكوت بـ 3 جنيهات وبسكويت سادة واحد جنيه، وبسكويت بـ3 جنيهات وبسكويت بـ2 جنيه، ومسحوق أوتوماتيك 800 جرام بـ17.50 جنيه، ومسحوق عادى يدوى 800 جرام بـ10.50 جنيه، وصابون غسيل 125 جراما بـ2.25 جنيه وصابون تواليت 125 جراما بـ5.5 جنيه، وكيس سائل غسيل أوانى وزن 80 جراما بـ 2 جنيه.

رئيس الوزراء يصدر 5 قرارات.. أبرزها الموافقة على منح الجنسية لـ15 شخصًا

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس، قرارات للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تحمل أرقام 2057 و2058 و2059 و2060 و2653 لسنة 2022.

وجاء القرار الأول المنشور في الجريدة الرسمية، والذي يحمل رقم 2057 لسنة 2022 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 706م2 الكائنة شرق الرياح التوفيق بجوار مقابر ميت غمر- التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة ميت غمر محافظة الدقهلية لإقامة محطة رفع صرف صحى لخدمة عزب شرق الرياح التوفيقي عليها.

وتضمن القرار الثاني المنشور، الذي يحمل رقم 2058 لسنة 2022 قطعة أرض مـن أمـلاك الـدولـة الخـاصـة بمساحة 1802.09 م2 الكائنة بحارة كمال المتفرعة من شارع طومان باى- حي الزيتون، محافظة القاهرة، لإقامة مركز شباب عليها.

وفي القرار الثالث المنشور، الذي يحمل رقم 2059 لسنة 2022 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة (8) قراريط تعادل 1400 م2 زمـام قـريـة الحلفاية بحـرى التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي- محافظة قنا لإقامة مدرسة المهندس عبدالستار عبدالحميد عبدالسـتـار للتعليم الأساسي عليها.

وأما القرار الرابع الذي يحمل رقم 2060 لسنة 2022 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 400.33 م2 حي محرم بك- محافظة الإسكندرية، لإقامة مبنى للإدارة عليها.

وأما القرار الخامس، والذي جاء برقم 2653 لسنة 2022 بالموافـقـة على منح الجنسية المصرية لـ15 شخصًا.

التعليم العالى تعلن بدء الدراسة بـ12 جامعة أهلية فى أكتوبر المقبل

أكدت وزارة التعليم العالى ، أنه بعد عام واحد فقط من صدور توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في أكتوبر من العام الماضي، بسرعة إنشاء 15 جامعة أهلية جديدة، وتوفير الدعم المالي اللازم لإنشاء هذه الجامعات وتجهيزها بأحدث الإمكانات، لتنضم إلى منظومة التعليم الجامعي في مصر، مع تركيز الدراسة بها على العلوم الحديثة والتخصصات العلمية المتطورة التي تؤهل الشباب لسوق العمل الراهن سواء داخل مصر أو خارجها.

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتورو أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، والدكتور محمد حلمي الغر القائم بعمل أمين مجلس الجامعات الأهلية، والدكتور أنور إسماعيل المدير التنفيذي لصندوق الاستشارات والدراسات والبحوث الفنية، حول بدء الدراسة في 12 جامعة أهلية جديدة مُنبثقة عن الجامعات الحكومية في أكتوبر القادم، وتشمل هذه الجامعات : (جامعة أسيوط الأهلية، جامعة المنصورة الأهلية، جامعة المنيا الأهلية، جامعة المنوفية الأهلية، جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، جامعة حلوان الأهلية، جامعة الزقازيق الأهلية، جامعة بنها الأهلية، جامعة قنا الأهلية، جامعة الإسكندرية الأهلية، جامعة بني سويف الأهلية، جامعة شرق بورسعيد الأهلية)، وتبدأ الدراسة ببعض البرامج في هذه الجامعات في العام الدراسي الجديد 2022/2023، وبلغت التكلفة الإجمالية للمرحلة الأولى من إنشاء وتجهيز الجامعات الأهلية الجديدة 39 مليار جنيه.

وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الدولة اتجهت لإنشاء العديد من الجامعات الأهلية الجديدة المنبثقة عن الجامعات الحكومية، لتقديم خدمة تعليمية تواكب جامعات الجيل الرابع، و لاتهدف للربح، وستكون لها إدارة مستقلة، من خلال مجلس أمناء ورئيس للجامعة ومديرين للبرامج الدراسية المختلفة بهذه الجامعات. وأن الهدف من إنشاء الجامعات الأهلية المُنبثقة عن الجامعات الحكومية؛ يرجع إلى الحاجة الضرورية للتوسع فى البرامج الجديدة، والاستجابة لاحتياجات سوق العمل بعيدًا عن التخصصات التقليدية المعتادة، وكذلك إتاحة فرص أكبر لتعليم جامعي يقوم على الشراكات الدولية مع الجامعات المُصنفة دوليًا، فضلاً عن إتاحة فرص أكبر للبرامج الدراسية البينية بالجامعات الأهلية الجديدة؛ لمواكبة التطور المعاصر فى برامج التعليم على المستوى الدولي، وأيضًا المُساهمة في تنمية المدن الجديدة، من خلال توطين الجامعات الأهلية.

تنسيق الجامعات 2022.. 153 ألف طالب يسجلون فى اختبارات القدرات

أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي والمُشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الخميس، أن عدد المُتقدمين لاختبارات القدرات وصل حتى الآن إلى 153 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2022– 2023.

وأوضح رئيس قطاع التعليم أن موقع التنسيق الإلكتروني مُستمر في استقبال رغبات الطلاب لإجراء اختبارات القدرات حتى يوم الخميس المقبل الموافق 11/8/2022، مشيرًا إلى أن الموقع مُتاح للطلاب على مدار الـ24 ساعة، بالإضافة إلى معامل الحاسب الآلي بالجامعات.

وأضاف د. عادل عبد الغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن اختبارات القدرات بكافة الجامعات تسير بشكل مُنتظم بمتابعة من رؤساء الجامعات وإشراف مُباشر من نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب، وبحضور قيادات الكليات من العمداء ووكلاء الكليات وبمشاركة أعضاء هيئة التدريس، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المطلوبة.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز الطالب لاختبارات القدرات كشرط للالتحاق بها للعام الجامعي 2022/2023، تشمل كليات الإعلام، وكليات الفنون الجميلة (فنون– عمارة)، وكليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان - دمياط – بنها – بني سويف)، وكليتي التربية الموسيقية والتربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان، وكلية التربية الفنية جامعة المنيا، وشعبتي التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس وكلية التربية بالسويس جامعة السويس)، وشعبتي التربية (التربية الفنية والتربية الموسيقية) بكليات التربية النوعية، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة وفرعيها (ميت غمر – منية النصر)، وكليات التربية الرياضية، وكلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس، وكليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض، وكليات التكنولوجيا والتعليم الصناعي بجامعات (حلوان – السويس – بني سويف –سوهاج)، والجامعات التكنولوجية (جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية- جامعة الدلتا التكنولوجية – جامعة بني سويف التكنولوجية - جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية - جامعة برج العرب التكنولوجية - جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية - جامعة طيبة التكنولوجية - جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية - جامعة سمنود التكنولوجية - جامعة مصر الدولية التكنولوجية (وتشمل الكلية التكنولوجية بالقاهرة – الكلية التكنولوجية بالفيوم"دمو") – الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط).

غلق جزئى لكوبرى فيصل اتجاه ميدان الجيزة 3 أيام لإجراء صيانة للفاصل العرضى

تغلق إدارة المرور، غدا الجمعة كوبرى فيصل لمدة 3 أيام بسبب أعمال صيانة للفاصل العرضى للكوبري فى الاتجاه القادم من شارع الملك فيصل باتجاه كوبرى الجيزة المعدنى، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وقال مصدر أمنى، إن تلك الأعمال تستلزم إجراء غلق جزئي للكوبري بالإتجاه القادم من شارع الملك فيصل بإتجاه كوبرى الجيزة المعدنى لمدة 3 أيام إعتباراً من الساعة 12 صباح يوم الجمعة وحتى الساعة 5 صباح يوم الأحد، على أن تكون الأعمال على مدار الــ 24 ساعة دون تعطيل لحركة المرور.

وأضاف المصدر، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة نسقت مع الشركة المنفذة للأعمال للقيام بنشر اللواحات الإرشادية والمرورية بمحيط الأعمال وتعيين الخدمات المرورية لتسيير حركة المركبات، لحين الانتهاء من تلك الإصلاحات.

التموين تستعد لانطلاق الأوكازيون الصيفى 2022 يوم 8 أغسطس

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية يوم 8 أغسطس الجارىً العمل بالأوكازيون الصيفي 2022 والذى يستمر لمدة شهر، وعلى من يريد من المحلات التجارية المشاركة في الأوكازيون عليه التوجه مسبقًا إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها للحصول على الموافقة، شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلي الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

ووجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بتيسير كافة الإجراءات لمشاركة المحلات التجارية في الأوكازيون الصيفى 2022 من أجل توفير منتجات للمواطنين بأسعار مخفضة مع تشكيل مجموعات عمل وغرفة عمليات مركزية، للتأكد من طرح منتجات جيدة، ومطابقة للمواصفات القياسية خلال فترة الأوكازيون، وأن يتم التواصل مباشرة مع المواطنين من خلال الجولات الميدانية، والتعرف على مدى حقيقة العروض التي تقدمها التجار، وأن تكون العروض حقيقية وليست وهمية.

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد اصدر قرارًا وزاريا ببدء موسم التصفية الموسمية الثانية "الأوكازيون الصيفي" لعام 2022، اعتبارا من الاثنين الموافق 8 /8 /2022 ولمدة شهر، على أن يكون لكل محل أسبوعين للاشتراك فى الأوكازيون، مع ضرورة حصول المحال المشاركة في التصفية مسبقا على موافقة من مديريات التموين الداخلية الواقعة في دائرتها محالهم التجارية، ونص القرار على ضرورة إعلان الجهات المشاركة عن ثمن كل السلع المعروضة للبيع في التصفية، مقترنا به بيان عن الثمن الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.