لصيانة الفاصل العرضي.. غلق جزئي 3 أيام لكوبري فيصل اتجاه ميدان الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، تنفيذ إغلاق جزئي لكوبري فيصل وذلك خلال تنفيذ أعمال صيانة للفاصل العرضي لكوبري فيصل، في الاتجاه القادم من شارع الملك فيصل باتجاه كوبري الجيزة المعدني.

وتستلزم أعمال الصيانة قيام الشركة المنفذة وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة بإجراء غلق جزئي للكوبري بالاتجاه القادم من شارع الملك فيصل باتجاه كوبري الجيزة المعدني، لمدة 3 أيام اعتبارا من الساعة 12 صباح يوم الجمعة الموافق 5 /8/ 2022 وحتى الساعة 5 صباح يوم الأحد الموافق 7 /8 / 2022 على أن تكون الأعمال على مدار الــ 24 ساعة دون تعطيل لحركة المرور.

واتخذت الإدارة العامة لمرور الجيزة ما يلزم نحو تأمين حركة المركبات وإرشاد المواطنين بمحيط الأعمال، لضمان عدم وقوع أي إعاقات مرورية وتم التنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال عن طريق نشر اللوحات الإرشادية والمرورية، بمحيط الأعمال وتعيين الخدمات المرورية لتسيير حركة المركبات.