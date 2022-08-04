ضبط 100 ألف مخالفة مرورية متنوعة في 24 ساعة.. أبرزها تجاوز السرعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 104458 مخالفة مرورية متنوعة من بينها المخالفات 22188 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و 992 مخالفة السير بدون تراخيص، و 6 دراجات نارية مخالفة، و 11 مخالفة موقف عشوائي، و 51 مخالفة لشروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.