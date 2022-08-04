تهريب مخدرات وبضائع أجنبية.. جهود أمن المنافذ في يوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 21 قضية تهريب، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (744) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال مكافحة جرائم " تزوير المستندات": ضبط (2) قضية وفي مجال تنفيذ الأحكام: تم تنفيذ عدد (164) حكم قضائي متنوع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.