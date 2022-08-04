الأمن العام: تنفيذ 48 ألف حكم قضائي وضبط 50 قطعة سلاح في يوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 50 قطعة سلاح ناري، 142 قضية مخدرات وتنفيذ 47798 حكم قضائى متنوع

كما تم ضبط 32 متهما هاربا، وضبط 10 متهمين في أعمال بلطجة، وضبط 224 دراجة نارية مخالفة، وضبط 21058 مخالفة مرورية متنوعة، وتم فحص 43 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 7 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.