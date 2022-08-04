"خطفته ورمته بحديقة عامة".. سيدة تختطف طفلا لمساعدتها في التسول بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب علاء عمران:

ضبطت أجهزة الامن بوزارة الداخلية، سيدة لاختطافها طفل عمر عامين ونصف لمساعدتها في أعمال التسول بالشرقية.

تبلّغ لقسم شرطة أول الزقازيق بمديرية أمن الشرقية من بائع متجول - مقيم ببندر منيا القمح بالشرقية بقيام ابنته بدون عمل - مقيمة بدائرة القسم، وصديقتها باصطحاب نجل كريمته المذكورة عام ونصف لمكان غير معلوم وعدم العودة للمنزل.

وتوصلت تحريات فرق البحث إلى تحديد مكان تواجد كريمة الطفلة بمحطة قطار الزقازيق لممارسة أعمال التسول.

باستدعائها وسؤالها قررت بتعرفها على إحدى السيدات "لا تعلم باقي بياناتها" بمحطة قطار الزقازيق حال قيامهما بممارسة أعمال التسول وقامت الأخيرة بمغافلتها وخطف الطفل للاستعانة به في أعمال التسول.

أمكن تحديد الأخيرة وتبين أنها بدون عمل - مقيمة بدائرة مركز شبين القناطر بالقليوبية وأنها متواجدة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة لممارسة أعمال التسول.

أمكن ضبطها وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وقيامها بترك الطفل دون رعاية بأحد الحدائق العامة بدائرة قسم حدائق القبة بالقاهرة.

بتكثيف جهود البحث وجمع المعلومات تم التوصل إلى عثور سائق مركبة "توك توك" - مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية بالقاهرة على الطفل بالحديقة المشار إليها واصطحابه وتسليمه لشقيقته "ربة منزل - مقيمة بذات العنوان" لرعايته لحين الاستدلال على أهليته.

أمكن التوصل إلى الأخيرة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة وبسؤالها أيدت ما سبق وقدمت الطفل، وتبين أنه في حالة صحية جيدة وأضافت بقيامها برعايته رفقة أطفالها.

تحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيق.