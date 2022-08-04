ضبط عصابة تخصصت في تزوير تذاكر المباريات بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب علاء عمران:

ألقى رجال مباحث القاهرة الفبض على عصابة تزوير تذاكر المباريات داخل مطبعة بمدينة نصر.

كانت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة مدينة نصر ثان، والمعينة لتأمين إحدى مباريات كرة القدم باستاد القاهرة الدولي بدائرة القسم ضبطت أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة أثناء دخوله الاستاد، وبحوزته عدد ( 2 ) تذكرة "مزورين" اعتراف بشرائهما بمبلغ مالي من أحد الأشخاص "سائق" حال استقلاله صحبته السيارة قيادته.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد قائد السيارة المشار إليه (سائق - مقيم بمحافظة الجيزة – له معلومات جنائية).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالاشتراك مع (مالك مطبعة - مقيم بمحافظة الجيزة – له معلومات جنائية) ، وتم بإرشاده ضبط الأخير ، وعثر داخل مسكنه على (4 طابعة متنوعة - ماكينة تغليف - عدد 3 مكبس - جهاز كمبيوتر بمشتملاته - زجاجات أحبار ألوان مختلفة والمستخدمين في ارتكاب الواقعة) ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه باستخدام الأدوات المضبوطة مقابل تحصله على مبلغ مالي.

تحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيق.