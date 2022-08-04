الشرطة تنقذ طفلتين محتجزتين داخل منزل بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب علاء عمران:

أنقذت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، طفلتين محتجزتين بداخل مسكنهما بالشروق.

تبلغ لغرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة باحتجاز طفلتين بإحدى العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة، بالانتقال والفحص تم التقابل مع (والد الطفلتين) وأفاد بأنه أثناء قيامه بشراء بعض الاحتياجات بصحبة زوجته قام بترك أطفاله بالمنزل، وقيامهما بالعبث بأقفال باب الشقة وعدم تمكنه من فتحه.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ وقامت بفتح باب الشقة وإنقاذ الطفلتين دون أي إصابات ووجه المُبلغ الشكر والتقدير لرجال الشرطة على الاستجابة الفورية وتلبية استغاثته.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها لتفعيل الدور المجتمعي والإنساني من خلال التعامل الإيجابي مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنساني.