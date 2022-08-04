هدم 172 عقارا على دائري القاهرة ونقل 720 أسرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

استعرض اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، تطورات أعمال الإزالة الجارية للمساكن التي تمثل خطورة داهمة بمنطقة الجبخانة والمقامة على حافة الجبل المحيط بالمنطقة الأثرية حرصًا على حياة المواطنين الذين يتم نقلهم لمساكن حضارية بمنطقة المحروسة متكاملة الخدمات.

وأشار محافظ القاهرة، في بيان، اليوم الخميس، إلى أنه تم نقل وتسكين 720 أسرة حتى الآن وإزالة 172 عقارا من هذه المنطقة التي تعد منطقة خطورة داهمة لوقوعها على حافة الجبل والمواجهة للطريق الصاعد بمحيط الطريق الدائري.

وأوضح أن المستهدف إزالة 187 عقارا مقامة على أملاك الدولة ونقل السكان إلى وحدات مجهزة بمساكن المحروسة الحضارية بحي السلام حرصًا على حياتهم.

وأكد محافظ القاهرة أن هذه الإزالة تأتي ضمن أعمال التطوير الجارية بمنطقة الجبخانة الأثرية بحي مصر القديمة في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لرفع كفاءة المنطقة المحيطة بها.

وأضاف محافظ القاهرة أن أعمال تطوير المنطقة تشمل استكمال الطريق الصاعد لمنطقة الجبخانة وتكامل مسارات الحركة الموصلة للمنطقة الأثرية لتسهيل الوصول إليها، بالإضافة إلى استكمال تطوير الفراغات والمناطق المفتوحة والذي يتمثل في استغلال المساحات العمرانية البينية الناتجة من الطريق الصاعد وفرق المنسوب في توفير تجمعات لأنشطة اجتماعية وثقافية وخدمية، وملاعب ومسرح مكشوف ومنطقة العاب أطفال ومناطق ترفيهية.