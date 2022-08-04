مصر للطيران: تدريب طياري الخطوط الجوية الليبية بأكاديمية التدريب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

استقبلت شركة مصر للطيران وفدا رفيع المستوى من شركة الخطوط الجوية الليبية برئاسة حامد إسباقة، رئيس مجلس إدارة الشركة (فرعي بني غازي وطرابلس).

وتعد هذه الزيارة هي الأولى للوفد الليبي للشركة الوطنية، ولأكاديمية مصر للطيران للتدريب، وذلك في إطار استراتيجية الشركة الوطنية لتعزيز التعاون المشترك مع شركات الطيران العربية في مختلف مجالات النقل الجوي.

وكان في استقبال الوفد الليبي، الطيار عمرو أبوالعينين، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، والطيار إيهاب الطحطاوي، رئيس الأكاديمية.

وأجرى الوفد الليبي جولة ميدانية داخل أكاديمية التدريب للتعرف على أنظمة وبرامج التدريب الحديثة والمتنوعة التي تقدمها في مختلف تخصصات الطيران للمتدربين والدارسين من الشركات والهيئات في مصر والدول العربية والإفريقية ودول العالم.

وتم الاتفاق على تدريب أطقم الطيارين التابعين للخطوط الليبية على أجهزة الطيران التمثيلي من طراز الإيرباص A320 وA330، وكذلك أطقم الضيافة الجوية والمهندسين، كما تم الاتفاق على بدء اتخاذ الإجراءات التنفيذية لعمل البرامج التدريبية المتفق عليها بما يزيد من حجم الشراكة المثمرة مع شركة الطيران الليبية.

وأكد الوفد أن الأكاديمية تعد صرحا كبيرا مزودا بأحدث أجهزة محاكاة للطيران "السيميوليتر" لتدريب الطيارين من طرازات الايرباص A320, A320neo , A220/300, A330/ A340، وطرازات البوينج B737-800 , B777، وكذلك جهاز تدريب أطقم الضيافة الجوية على الإخلاء وحالات الطوارئ CEET، وتقديم الخدمات على الطائرة CST.

وفي ختام الجولة، أبدى الوفد إعجابه الشديد بالإمكانات المتطورة التي توجد داخل الأكاديمية وبوجودهم داخل كيان تعليمي وتدريبي على أعلى مستوى، كما قدموا الشكر والتقدير للأكاديمية على حفاوة التستقبال والمعاملة.