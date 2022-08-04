الجيزة: غلق جزئي لكوبري فيصل لمدة 3 أيام



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة تنفيذ أعمال صيانة للفاصل العرضي لكوبري فيصل في الاتجاه القادم من شارع الملك فيصل باتجاه كوبري الجيزة المعدني.

وأشارت محافظة الجيزة، في بيان، الخميس، إلى أن الأمر يتطلب قيام الشركة المنفذة وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة إجراء غلق جزئي للكوبري بالاتجاه القادم من شارع الملك فيصل باتجاه كوبري الجيزة المعدني لمدة 3 أيام اعتبارا من الساعة 12 صباح يوم الجمعة الموافق 5/8/2022 وحتى الساعة 5 صباح يوم الأحد الموافق 7/8/2022 على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة دون تعطيل لحركة المرور.

وأشار اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إلى أن الأعمال تأتي في إطار خطة الصيانة الدورية لرفع كفاءة الكباري والمحاور وتوفير السيولة المرورية.

ووجه اللواء أحمد راشد، رئيس حي جنوب الجيزة، ومديرية الطرق، باتخاذ ما يلزم نحو متابعة تنفيذ الأعمال على أكمل وجه لتسهيل حركة سير المركبات بالكوبري.

كما وجه المحافظ، مسئولي الإدارة العامة للمرور، باتخاذ ما يلزم نحو تأمين حركة المركبات وإرشاد المواطنين بمحيط الأعمال لضمان عدم وقوع أي إعاقات مرورية.

وأوضح أن الإدارة العامة لمرور الجيزة وبالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال نشرت اللوحات الإرشادية والمرورية بمحيط الأعمال وتم تعيين الخدمات المرورية لتسيير حركة المركبات.

وفي نفس الإطار كلف اللواء أحمد، راشد محافظ الجيزة، مديرية الطرق بالمحافظة بمراجعة أسوار كوبري الجيزة المعدني والتأكد من كفاءتها حيث تم مراجعة كافة الأسوار الحديدية واستعدال الباكيات التي تستلزم استعدالا وإعادة تركيبها لضمان أمن وسلامة قائدي المركبات.