بسرعة 70 كم في الساعة.. التنمية المحلية: شراء 40 أتوبيسا كهربائيا



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

شهد المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، توقيع عقد اتفاق مشترك بين الوزارتين والهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية لشراء 40 أتوبيسا كهربائيا محلي الصنع بمواصفات وجودة عالمية، جاء ذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

وأوضح وزير الإنتاج الحربي أن الوزارة تقوم من خلال مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) بالتعاون مع شركة صناعة وسائل النقل "MCV" لإنتاج أول أتوبيس يعمل بالكهرباء يصنع بالكامل في مصر والذي سيستخدم لانتقالات ضيوف مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP27" والذي ستستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ في شهر نوفمبر المقبل.

وأشاد الوزير "مرسي" بالجهود المبذولة لتنفيذ العديد من مشروعات الإحلال والتجديد الجاري تنفيذها لتطوير منظومة النقل العام بالدولة، مشددا على أن قضية تغير المناخ تأتي على رأس التحديات التي تواجه العالم حاليا لذلك وضعت مصر تلك القضية في أولويات جهودها، مضيفا أن استضافة مصر للمؤتمر تأتي في ظروف استثنائية مما يحتم تكاتف الجهود لإنجاح هذا المؤتمر الهام وإحرازه التقدم المنشود الذي يليق بمصر ومكانتها.

وأكد الوزير "مرسي" أن مشاركة وزارة الإنتاج الحربي في تصنيع الأتوبيسات الكهربائية يأتي في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية الخاصة بتوطين صناعة المركبات الكهربائية في مصر وزيادة التكامل والتعاون مع القطاع الخاص في جميع المجالات الصناعية ومن منطلق الحرص على تحقيق العديد من العوائد الاقتصادية والبيئية من خلال زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة كبديل للوقود التقليدي والارتقاء بنمط حياة المواطن المصري ودعم الصناعة الوطنية.

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى مميزات هذه الأتوبيسات الكهربائية والتي تتميز بتصميم عصري ومقاعد مريحة وتصل نسبة المكون المحلي فيها لحوالي 60%، والسرعة القصوى للأتوبيس الكهربائي تبلغ 70 كم/ ساعة ومسافة تشغيله تبلغ من 300 إلى 350 كم بالشحنة الواحدة، وتتوفر به سبل الرفاهية من تكييف الهواء وواي فاي ويو إس بي، وتصميم وتنفيذ الهيكل مصري بالكامل ومصنوع من الصلب المعالج ضد الصدأ، ويساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية والضوضاء والحرارة، مؤكدا أن الوزارة قطعت شوطا كبيرا خلال السنوات الأخيرة في مجال إنتاج الأتوبيسات الكهربائية وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص لتوطين هذه الصناعة الحيوية داخل الشركات التابعة.

ومن جانبه قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن هذا الاتفاق يأتي استكمالا للعقد المشترك الذي تم توقيعه مؤخرا بين الوزارتين وهيئة النقل العام بالقاهرة لشراء 70 أتوبيسا كهربائيا باستثمارات تقدر بحوالي 323 مليون جنيه.

وأضاف اللواء محمود شعراوي أن توقيع العقد اليوم لشراء 40 أتوبيسا كهربائيا محلي الصنع بمواصفات وجودة عالمية ماركة MCV C120 بين وزارتي التنمية المحلية والإنتاج الحربي لصالح هيئة نقل الركاب بالإسكندرية من خلال مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) بالتعاون مع شركة صناعة وسائل النقل "MCV" تحت اسم "SETIBUS" وذلك بتكلفة حوالي 194 مليون جنيه وبذلك يصبح إجمالي عدد الأتوبيسات التي سيتم توريدها لهيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية والتي تعمل بالكهرباء 110 أتوبيسات.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن الوزارة تقوم بتحديث أسطول النقل العام بالقاهرة والإسكندرية للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار بالشراكة مع وزارة الإنتاج الحربي حيث يبلغ عدد الأتوبيسات التي سيتم تعديلها 2262 أتوبيس بتكلفة إجمالية 1.2 مليار جنيه وقد تم نهو عدد 150 أتوبيسا منها بالفعل ودخلت الخدمة.

وأكد اللواء محمود شعراوي استمرار جهود الحكومة في النهوض بالتصنيع المحلي فيما يخص مجال وسائل النقل الحديث بالغاز الطبيعي والكهرباء والذي يوليه رئيس الجمهورية اهتماما كبيرا في إطار استضافة الدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP 27) المقرر انعقادها بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل.

وقال شعراوي إن الدولة تسعى لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر باعتبارها مستقبل صناعة السيارات في العالم وهناك توجيهات من القيادة السياسية بأن يكون مؤتمر المناخ بداية إعلان مدينة شرم الشيخ مدينة خضراء تتمتع بوسائل النقل الأخضر المستدام صديقة البيئة.

وأضاف أن الوزارة تعمل منذ فترة على تحديث أسطول النقل العام بمحافظتي القاهرة والإسكندرية للعمل بالغاز الطبيعى بدلا من السولار في إطار من الشراكة مع وزارة الدولة للإنتاج الحربي حيث يبلغ عدد الأتوبيسات التي سيتم تعديلها 2262 أتوبيسا بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 1.2 مليار جنيه بما يحقق الاستفادة المثلى اقتصاديا من ثروات مصر من الغاز الطبيعي وتعظيم القيمة المضافة منها، وترشيد استهلاك السولار.

وأوضح شعراوي أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع الوزارات المعنية والمحافظات في إقامة محطات شحن السيارات بالكهرباء لما لهذا المشروع من عوائد كبيرة على رأسها الحفاظ على البيئة وتقليل تلوث الهواء والصحة العامة للمواطنين.

وأكد وزير التنمية المحلية حرص الدولة على مواكبة التطور العالمي لصناعة الأتوبيسات التي تعمل ببدائل الوقود والتحول للعمل بالكهرباء، حيث يقدم هذا التعاون مركبات أكثر محافظة على البيئة ومحاربة للتلوث ويتماشى مع المعايير البيئية العالمية خاصة فيما يتعلق بالانبعاثات الضارة الناتجة عن الوقود والتحول نحو الطاقة النظيفة والحفاظ على البيئة.

ومن جانبه أشار اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية إلى أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار التوجيهات الرئاسية لتنفيذ البرنامج القومي لتعديل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء بغرض تحقيق الاستفادة المثلى اقتصاديا فضلا عن ترشيد استهلاك السولار والإسهام بفعالية في الحفاظ على البيئة، وتقليل تلوث الهواء والانبعاثات الحرارية الضارة.

وقال محافظ الإسكندرية إن تطوير منظومة النقل الجماعي ستبقى من أولويات أجهزة المحافظة وخاصة هيئة النقل العام التي تعد الوسيلة الأكثر استخدامًا لنقل المواطنين بالعاصمة، مضيفا أنه بالتوازي مع دخول أتوبيسات جديدة للخدمة تقوم الهيئة بعمل تعديلات في أتوبيسات أسطولها وتشمل تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي إلى جانب أعمال رفع كفاءة الأتوبيسات داخليا وخارجيا لتوفير وسائل مواصلات لائقة بالمواطنين وتحافظ على البيئة وتقلل من الانبعاثات المسببة للتلوث البيئي.

وأكد أنه وجّه بتوفير وسائل نقل متنوعة وحديثة وبأسعار تناسب المواطنين ومزودة بأحدث وسائل الراحة والأمان وأعلى درجات الرفاهية مع الاهتمام بمستويات النظافة وتعقيم وتطهير وسائل النقل الجماعي والعمل على صيانتها أولا بأول بما يساهم في إظهار المحافظة بالمظهر اللائق أمام أهلها وزوارها وإبراز الوجه السياحي لعروس البحر المتوسط.

وقد أعرب المهندس كريم غبور، رئيس مجلس إدارة شركة صناعة وسائل النقل "MCV" عن سعادته بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي نظرا لما تتمتع به شركاتها ووحداتها التابعة من إمكانيات وقدرات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وخبرات بشرية ذات كفاءة عالية، مشيرا إلى أن التعاون بين وزارة الإنتاج الحربي وشركة "MCV" يؤكد على تكامل القطاعين العام والخاص بالدولة، مؤكدا تطلعه لمشاركة الأتوبيسات الكهربائية نتاج هذا التعاون المشترك في الأعمال والتحضيرات الخاصة بمؤتمر تغير المناخ "COP27" بالشكل الذي يليق بمصر ومكانتها، كما أكد تنامي التوجه العالمي في الفترة الحالية لهذه النوعية من المركبات لتقليل الأثر السلبي الناتج عن المركبات التقليدية على البيئة والاقتصاد.

حضر مراسم التوقيع المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، والمهندس محمد المحص، مستشار وزير الإنتاج الحربي، والمهندس كريم غبور، رئيس مجلس إدارة شركة "MCV"، وعدد من قيادات وزارتيّ الإنتاج الحربي والتنمية المحلية ومحافظة الإسكندرية.

ووقع على العقد المهندس محمد السيد أبوجاعور، مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط، والمهندس رفيق رزق عبده، رئيس مجلس إدارة مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي)، والمهندس محمد زكريا، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية.