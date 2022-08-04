الأوقاف: 2 طن لحوم أضاحي لمديرية القاهرة.. غدا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، توزيع 2 طن من لحوم أضاحي الأوقاف كدفعة رابعة، لمديرية أوقاف القاهرة.

وأوضحت الأوقاف، في بيان، الخميس، أنه يبلغ إجمالي ما تم توزيعه 176 طنًّا من لحوم صكوك الأضاحي حتى الآن، بالتنسيق بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي والمحافظات المعنية.

وأِشارت إلى أن ذلك يأتي ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي باستمرار وزارة الأوقاف بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي بتوزيع لحوم الأضاحي على مدار العام، وضمن الدور المجتمعي لوزارة الأوقاف ومن خلال مشروع صكوك الأضاحي.

جدير بالذكر أن صكوك الإطعام مستمرة على مدار العام جمعًا وتوزيعًا على الحسابات والأرقام التالية:

- ‏البنك المركزي حساب رقم : 2 / 22222 / 450 /9

‏- بنك مصر حساب رقم : 1400001009999999

‏- البنك الأهلي حساب رقم : 0013070465285400014

‏- البنك الزراعي المصري حساب رقم : 919002000155711006

‏- البريد المصري حساب رقم : 0163600034039818

‏- من خلال خدمة فوري دهب كود: 99916

- الاتصال على الأرقام التالية: (01115001595 - 01552563217 - 01120857330)، أو أرسل رسالة عبر الواتس آب يصلك مندوب الأوقاف حيث كنت.