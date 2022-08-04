شكرا لقرائتكم خبر عن تشميع 3 مناخل تتلاعب فى الدقيق المدعم بعد إعادة تعبئته وطرحه بالسوق السوداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت مديرية التموين بمحافظة الجيزة من ضبط 4 مناخل ومخازن لتجميع وتجارة في الدقيق البلدي المدعم لإعادة تعبئته وبيعه بعد إعادة نخله وطرحه السوق السوداء، لغرض غير المخصص لها وتم التحفظ وتشميع 3 ثلاثة مناخل دقيق لمزاولة نشاط بدون ترخيص وتجميع كميات من الدقيق البلدى المدعم.

يأتى ذلك في إطار توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والتصدي لأى محاولات من شأنها الإضرار بالدعم المخصص للمواطنين وكذلك التصدي لأى منتجات غير مطابقة للمواصفات بالأسواق.

وقامت مديرية التموين بالجيزة برئاسة هالة غريب وكيل مديرية تموين الجيزة بالتنسيق مع مباحث التموين برئاسة العميد يحيي زغلول مدير إدارة مباحث تموين الجيزة للمرور على منطقة المنصورية بمنطقة القناطر تم ضبط مناخل دقيق ببلدي مدعم بمنطقة المنصورية بمنشاة القناطر لتجميع وتجارة فى الدقيق البلدي المدعم نسبة استخراج 87.5% لإعادة تعبئته وبيعه فى السوق السوداء بنسبة استخراج 72 % لغرض غير المخصص لها وتم التحفظ على كمية 7 أطنان دقيق بالإضافة إلى الرده الناعمة بلدى مدعم عليها لتعليتها على الرصيد بمطحن الفتح لصرفها فى صورة رغيف بلدى مدعم للمواطنين وتم الاتصال بمجلس المحلى لتشميع المناخل لحين صدور قرار النيابة المختصة فى هذا الشأن.