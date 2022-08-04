أخبار مصر

العام الدراسى 2023.. 12 معلومة عن مواعيد الدراسة والامتحانات

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن العام الدراسى 2023.. 12 معلومة عن مواعيد الدراسة والامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث كثير من أولياء الأمور عن مواعيد بدء العام الدراسى 2023، نقدم فى التقرير التالى 10 معلومات عن مواعيد بدء العام الدراسى 2023،2022:

 

ـ يبدأ العام الدراسى 2023 السبت 24 سبتمبر 2022.

 

ـ تبدأ الدراسة لجميع المراحل فى توقيت واحد 24 سبتمبر للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.

 

ـ تبدأ الدراسة فى المدارس الدولية قبل 24 سبتمبر.

 

ـ مدة أيام الدراسة الفعلية بعد حذف أيام الإجازات الرسمية 98 يوم للفصل الدراسي الأول.

 

ـ مدة الدراسة الفعلية للفصل الدراسي الثاني 96 يوما.

 

ـ العام الدراسى 2023 يبدأ السبت 24 سبتمبر المقبل وينتهي يوم الخميس 8 يونيو 2023.

 

ـ يستمر العام الدراسى 2022، 2023 لمدة 35 أسبوع.

 

ـ تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل والشهادات الإعدادية السبت 14 يناير 2023.

 

ـ تبدأ إجازة نصف العام الدراسى السبت 28 يناير 2023 حتى الخميس 9 فبراير 2023 لمدة أسبوعين.

 

ـ يخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة.

 

ـ تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور.

 

ـ  تعقد الامتحانات الشفوية والعملية قبل الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا