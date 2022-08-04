شكرا لقرائتكم خبر عن العام الدراسى 2023.. 12 معلومة عن مواعيد الدراسة والامتحانات والان مع تفاصيل الخبر
ـ يبدأ العام الدراسى 2023 السبت 24 سبتمبر 2022.
ـ تبدأ الدراسة لجميع المراحل فى توقيت واحد 24 سبتمبر للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.
ـ تبدأ الدراسة فى المدارس الدولية قبل 24 سبتمبر.
ـ مدة أيام الدراسة الفعلية بعد حذف أيام الإجازات الرسمية 98 يوم للفصل الدراسي الأول.
ـ مدة الدراسة الفعلية للفصل الدراسي الثاني 96 يوما.
ـ العام الدراسى 2023 يبدأ السبت 24 سبتمبر المقبل وينتهي يوم الخميس 8 يونيو 2023.
ـ يستمر العام الدراسى 2022، 2023 لمدة 35 أسبوع.
ـ تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل والشهادات الإعدادية السبت 14 يناير 2023.
ـ تبدأ إجازة نصف العام الدراسى السبت 28 يناير 2023 حتى الخميس 9 فبراير 2023 لمدة أسبوعين.
ـ يخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة.
ـ تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور.
ـ تعقد الامتحانات الشفوية والعملية قبل الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر.