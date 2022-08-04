شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى تعلن بدء الدراسة بـ12 جامعة أهلية فى أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التعليم العالى ، أنه بعد عام واحد فقط من صدور توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في أكتوبر من العام الماضي، بسرعة إنشاء 15 جامعة أهلية جديدة، وتوفير الدعم المالي اللازم لإنشاء هذه الجامعات وتجهيزها بأحدث الإمكانات، لتنضم إلى منظومة التعليم الجامعي في مصر، مع تركيز الدراسة بها على العلوم الحديثة والتخصصات العلمية المتطورة التي تؤهل الشباب لسوق العمل الراهن سواء داخل مصر أو خارجها.

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتورو أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، والدكتور محمد حلمي الغر القائم بعمل أمين مجلس الجامعات الأهلية، والدكتور أنور إسماعيل المدير التنفيذي لصندوق الاستشارات والدراسات والبحوث الفنية، حول بدء الدراسة في 12 جامعة أهلية جديدة مُنبثقة عن الجامعات الحكومية في أكتوبر القادم، وتشمل هذه الجامعات : (جامعة أسيوط الأهلية، جامعة المنصورة الأهلية، جامعة المنيا الأهلية، جامعة المنوفية الأهلية، جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، جامعة حلوان الأهلية، جامعة الزقازيق الأهلية، جامعة بنها الأهلية، جامعة قنا الأهلية، جامعة الإسكندرية الأهلية، جامعة بني سويف الأهلية، جامعة شرق بورسعيد الأهلية)، وتبدأ الدراسة ببعض البرامج في هذه الجامعات في العام الدراسي الجديد 2022/2023، وبلغت التكلفة الإجمالية للمرحلة الأولى من إنشاء وتجهيز الجامعات الأهلية الجديدة 39 مليار جنيه.

وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الدولة اتجهت لإنشاء العديد من الجامعات الأهلية الجديدة المنبثقة عن الجامعات الحكومية، لتقديم خدمة تعليمية تواكب جامعات الجيل الرابع، و لاتهدف للربح، وستكون لها إدارة مستقلة، من خلال مجلس أمناء ورئيس للجامعة ومديرين للبرامج الدراسية المختلفة بهذه الجامعات. وأن الهدف من إنشاء الجامعات الأهلية المُنبثقة عن الجامعات الحكومية؛ يرجع إلى الحاجة الضرورية للتوسع فى البرامج الجديدة، والاستجابة لاحتياجات سوق العمل بعيدًا عن التخصصات التقليدية المعتادة، وكذلك إتاحة فرص أكبر لتعليم جامعي يقوم على الشراكات الدولية مع الجامعات المُصنفة دوليًا، فضلاً عن إتاحة فرص أكبر للبرامج الدراسية البينية بالجامعات الأهلية الجديدة؛ لمواكبة التطور المعاصر فى برامج التعليم على المستوى الدولي، وأيضًا المُساهمة في تنمية المدن الجديدة، من خلال توطين الجامعات الأهلية.

وعلى مستوى نظام القبول بالجامعات الأهلية، أوضح الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الجامعات الأهلية الجديدة سوف تدخل في نظام التنسيق الحكومي، من خلال مرحلة تنسيق مُستقلة تمامًا عن تنسيق الجامعات الحكومية، وذلك بذات الحد الأدنى المُخصص للجامعات الخاصة المُعلن عنه من جانب مجلس الجامعات الخاصة، حيث يقوم مكتب التنسيق للجامعات بإعداد طوابع للكليات التي ستتيحها الجامعات الأهلية هذا العام للطلاب، مضيفًا أن الالتحاق بهذه الجامعات سيكون بنفس طريقة الالتحاق بالجامعات الحكومية، من خلال تطبيق نظام العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب المُتقدمين للالتحاق بهذه الجامعات.

وفيما يتصل بمصروفات الجامعات الأهلية المُنبثقة عن الجامعات الحكومية، أوضح المُتحدث الرسمي أن مصروفات البرامج الدراسية بالجامعات الأهلية الجديدة تعادل التكلفة الفعلية للعملية التعليمية للطلاب، حيث لا تسعى هذه الجامعات إلى تحقيق أرباح من ممارسة العملية التعليمية، بل تستهدف فقط تحقيق القدرة على انتظام التشغيل بكفاءة عالية، وتحقيق الجودة الشاملة ، والشراكة مع الجامعات الأجنبية المُتميزة، وكذلك دعم الجامعات الحكومية الأم، من خلال تخصيص جزء لها من صافى المبالغ المتبقية من تشغيل الجامعات الأهلية، مشيرًا إلى أن هذه الجامعات ستقدم منحًا للطلاب المتفوقين وفقًا لمجموعة من الضوابط تعلن عنها كل جامعة.

وقال المُتحدث الرسمي للوزارة أنه تم الموافقة على الهياكل الأكاديمية والإدارية للجامعات الأهلية الجديدة؛ بما يساعد على تنفيذ البرامج الدراسية البينية، وتحديثها بشكل دوري، ودعم العلاقة بين البرامج الدراسية وفرص التوظيف بالسوق المحلي والإقليمي والدولي، حيث يتم تعيين ثلاثة نواب لرئيس الجامعة، النائب الأول هو نائب أكاديمي يشرف على عمداء القطاعات الثلاثة (الطبية، الهندسية، الأدبية والإنسانية)، ونائب رئيس الجامعة للابتكار والتوظيف، ونائب رئيس الجامعة للتعاون الدولي، مضيفًا أنه سيتم الاستعانة بأعضاء هيئة تدريس من الجامعة الحكومية الأم والجامعات الأخرى للتدريس بالجامعات الأهلية بما يساهم في زيادة دخل أعضاء هيئة التدريس، ويمكن الاستعانة بأعضاء هيئة التدريس العاملين بالجامعات الدولية، وخبراء الصناعة والمجالات المهنية المختلفة من ذوي الخبرة المُتميزة لإلقاء محاضرات عامة، والمشاركة في الأنشطة العلمية المختلفة.

وأضاف المُتحدث الرسمي أن البرامج الدراسية التي تقدمها الجامعات الأهلية للعام الجامعي 2022/2023، تشمل الآتي:

• جامعة المنصورة الأهلية ومقرها مدينة جمصة: تطرح العديد من البرامج الدراسية للعام الجامعي 2022/2023، وتشمل: كلية الطب والجراحة (برنامج الطب والجراحة العامة)، وتقدم كلية طب الفم والأسنان (برنامج طب وجراحة الفم والأسنان)، وتقدم كلية الصيدلة (برنامج الصيدلة الإكلينيكية)، وتقدم كلية تكنولوجيا العلوم الصحية برامج (المُختبرات الطبية، تقنيات الأشعة، الرعاية الطبية العاجلة الحرجة، الاحصاء ونظم المعلومات)، وتقدم كلية الهندسة برامج (هندسة الذكاء الاصطناعي، هندسة العمارة المُستدامة، هندسة الميكاترونكس، هندسة البناء والتشييد)، وتقدم كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، برنامجي (ريادة الأعمال الإلكترونية، التسويق الرقمي والعمليات الإلكترونية)، وتقدم كلية الآداب والعلوم (برنامج المساحة والجيومعلوماتية).

• جامعة المنوفية الأهلية ومقرها بمحافظة المنوفية: تطرح برنامجين دراسيين للعام الجامعي 2022/2023، حيث تقدم كلية الهندسة ( برنامج تخطيط وتشييد المدن الذكية)، وتقدم كلية الحاسوب والذكاء الاصطناعي (برنامج إنترنت الأشياء وتحليل البيانات الضخمة).

• جامعة بنها الأهلية ومقرها مدينة العبور: تطرح العديد من البرامج الدراسية للعام الجامعي 2022/2023، وتشمل: كلية الهندسة برامج (الهندسة الكهربية والتحكم، الهندسة الكهروميكانيكية، هندسة الميكاترونكس، هندسة وإدارة مواقع التشييد، هندسة نظم الاتصالات، الإسكان والتصميم)، وتقدم كلية علوم الحاسب برامج (الذكاء الاصطناعي، أمن المعلومات، المعلوماتية الطبية، تكنولوجيا الشبكات المحمول)، وتقدم كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال برامج (إدارة الأعمال والعلاقات العامة، التسويق الرقمي والأعمال الإلكترونية، الاقتصاد والتمويل الدولي، المحاسبة ومعلوماتية الأعمال)، وتقدم كلية الفنون البصرية والتصميم برامج (التصميم الداخلي والأثات، فنون الميديا والإعلان، النحت والتشكيل المعماري)، وتقدم كلية الطب والجراحة تطرح (برنامج الطب والجراحة العامة).

• شرق بورسعيد ومقرها مدينة سلام مصر الجديدة بمحافظة بورسعيد: تطرح الجامعة برنامجين لبدء الدراسة بهما، حيث تقدم كلية الطب والجراحة (برنامج الطب والجراحة العامة)، وتقدم كلية الهندسة (برنامج هندسة التشييد والبناء).

• الزقازيق الأهلية ومقرها مدينة المعرفة بمدينة العاشر من رمضان: تطرح العديد من البرامج الدراسية للعام الجامعي 2022/2023، وتشمل: كلية الطب والجراحة (برنامج الطب والجراحة العامة)، وكلية الفم والأسنان (برنامج طب وجراحة الفم والأسنان)، وكلية التجارة تقدم برامج (إدارة أعمال تخصص إدارة الطيران والمطارات)، وكلية الهندسة تقدم برنامجي (الميكاترونكس، هندسة الإنشاءات وإدارة التشييد)، وكلية الحاسبات والمعلومات تقدم برامج (الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، المعلوماتية الطبية، نظم معلومات الطيران).

• جامعة قنا الأهلية ومقرها مدينة قنا: تطرح الجامعة برنامج دراسي من خلال كلية الطب والجراحة (برنامج الطب والجراحة العامة).

• جامعة أسيوط الأهلية ومقرها مدينة أسيوط الجديدة: تطرح العديد من البرامج الدراسية للعام الجامعي 2022/2023، وتشمل: كلية الطب والجراحة برنامج (الطب والجراحة العامة)، وتقدم كلية طب الفم والأسنان برنامج (طب وجراحة الفم والأسنان)، وتقدم كلية الصيدلة والبحوث الدوائية برنامج الصيدلة Pharm D، وتقدم كلية الهندسة والعلوم التطبيقية برامج (هندسة الطيران والفضاء، هندسة العمارة، الهندسة الطبية الحيوية، الهندسة المدنية، الهندسة الكيميائية، هندسة الحاسوب، هندسة البناء والإدارة، الهندسة الكهربائية، هندسة البترول)، وتقدم كلية الألسن واللغات (برنامج اللغة الإنجليزية، برنامج اللغة الفرنسية، برنامج اللغة الألمانية)، وتقدم كلية العلوم الإدارية والمالية برامج (الاقتصاد، العلوم السياسية، نظم المعلومات الإدارية، إدارة الأعمال، إدارة الموارد البشرية)، وتقدم كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي برامج (علوم الحاسب، نظم المعلومات، الذكاء الإصطناعي، علوم البيانات، الحوسبة والمعلوماتية الحيوية)، وتقدم كلية العلوم والتكنولوجيا برامج (تصنيع وسلامة الغذاء، الكيمياء الطبية، علوم وتكنولوجيا النانو، البيولوجيا الجزئية).

• جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية ومقرها مدينة الإسماعيلية الجديدة: تطرح العديد من البرامج الدراسية للعام الجامعي 2022/2023، وتشمل: كلية الطب والجراحة برنامج (الطب والجراحة العامة، وتقدم كلية الفم والأسنان برنامج (الطب وجراحة الفم والأسنان)، وتقدم كلية الصيدلة برنامج (الصيدلة Pharm D)، وتقدم كلية التمريض برنامج (علوم التمريض)، وتقدم كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية برنامجي (تكنولوجيا المُختبرات الطبية، إدارة خدمات الرعاية الصحية والمعلوماتية)، وتقدم كلية الهندسة برنامج (هندسة الذكاء الاصطناعي)، وتقدم كلية التجارة الدولية واللغات برنامجي (التسويق الرقمي والأعمال الإلكترونية، الأسواق والمنشآت المالية).

• جامعة حلوان الأهلية ومقرها عين حلوان بالقاهرة: تطرح العديد من البرامج الدراسية للعام الجامعي 2022/2023، وتشمل: كلية طب الفم والأسنان (برنامج طب وجراحة الفم والأسنان)، وتقدم كلية العلاج الطبيعي (برنامج العلاج الطبيعي)، وتقدم كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية برامج (المُختبرات الطبية، الأشعة والتصوير الطبي، تركيبات الأسنان، الأجهزة الطبية الحيوية)، وتقدم كلية علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات برنامجي (المعلوماتية الطبية، علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي)، وتقدم كلية الفنون والفنون التطبيقية برنامجي (الإعلان الرقمي، التصميم الداخلي)، وتقدم كلية العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال برامج (الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، معلوماتية الأعمال والتحويل الرقمي، اللوجستيات وسلاسل الإمداد نظم ذكاء وتحليل الأعمال)، وتقدم كلية الهندسة برامج (الروبوتات والميكاترونيات، الإلكترونيات التطبيقية، الأنظمة الذكية، المصانع الرقمية، العمارة والتصميم البيئي، تنسيق المواقع والتصميم العمراني، وتقدم كلية العلوم (برنامج التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية).

• جامعة الإسكندرية الأهلية ومقرها محافظة الإسكندرية: تطرح العديد من البرامج الدراسية للعام الجامعي 2022/2023، وتشمل: كلية الطب والجراحة (برنامج الطب والجراحة العامة)، وتقدم كلية الفم والأسنان (برنامج الطب وجراحة الفم والأسنان)، وتقدم كلية الصيدلة (برنامج الصيدلة Pharm D) وتقدم كلية الهندسة برامج (العمارة والتشييد، الحاسبات والاتصالات، الميكاترونكس وهندسة الروبوتات) وتقدم كلية علوم الحاسب والبيانات برنامجي (الأمن السيبراني، الأنظمة الذكية)، وتقدم كلية العلوم (برنامج صناعة البرمجيات والوسائط المتعددة).

• جامعة بني سويف الأهلية ومقرها مدينة بني سويف الجديدة: تطرح العديد من البرامج الدراسية للعام الجامعي 2022/2023، وتشمل: كلية الطب والجراحة (برنامج الطب والجراحة)، وكلية الفم والأسنان تقدم (برنامج طب وجراحة الفم والأسنان)، وكلية العلاج الطبيعي تقدم (برنامج العلاج الطبيعي)، وتقدم كلية الهندسة تطرح برنامجي (الطاقة الجديدة والمستدامة ـ التصميم المعماري والعمارة الرقمية)، وتقدم كلية الحاسبات والذكاء الإصطناعي تقدم برامج (الذكاء الإصطناعي وعلوم البيانات، هندسة الأمن السيبراني، المعلوماتية الطبية)، وكلية العلوم تطرح برنامج (علوم المواد والتكنولوجيا والسينمائي)، وكلية الإعلام تقدم برنامج (الإنتاج التليفزيوني والسينمائي)، وكلية التجارة تقدم (برنامج نظم ومعلومات الأعمال)، وتقدم كلية الآداب برنامجي (علم النفس الإكلينيكي، المساحة والخرائط ونظم المعلومات)، وكلية التمريض تقدم (برنامج التمريض)، وكلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء تقدم برنامج (العلوم التطبيقية للفضاء والملاحة).

• جامعة المنيا الأهلية ومقرها مدينة المنيا الجديدة: تطرح كلية الصيدلة (برنامج الصيدلةD ـpharm ).