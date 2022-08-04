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أمطار خفيفة على جنوب سيناء والبحر الأحمر وجنوب الصعيد الأحد والإثنين

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القاهرة - سامية سيد - تشير نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى، وخرائط الأمطار على مصر، إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة  يومى الأحد والاثنين، على أماكن متفرقة من جنوب سيناء والبحر الأحمر وجنوب الصعيد.

 

كما يتوقع مركز التنبؤ سقوط أمطار خفيفة تصل إلى 3 مم غدًا الجمعة على جنوب البحر الأحمر، وتستمر حتى السبت.

 

ويستخدم مركز التنبؤ بالفيضان تكنولوجيا الأقمار الصناعية والنماذج العددية المتطورة لمحاكاة السلوك الهيدرولوجى الطبيعى للنهر والتنبؤ بالأمطار والسيول، إلى جانب دراسة التغيرات المناخية وتأثيرها على مصر، ويساهم نظام الإنذار المبكر للسيول فى مواجهة مخاطر السيولوالتقليل من آثارها.

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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