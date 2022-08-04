شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تطلق الأسبوع الثقافى الثالث بمسجد الفتح برمسيس السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف، انطلاق أسبوعها الثقافي الثالث من مسجد الفتح بميدان رمسيس بالقاهرة يوم السبت المقبل ، حيث يعقد الأسبوع الثقافى بين المغرب والعشاء يوميًّا من السبت إلى الأربعاء.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن الأسبوع الثقافى يأتى في إطار الدور التثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف، لافتة إلى أن برنامج الأسبوع الثالث على سيكون النحو التالي:

واختتمت وزارة الأوقاف الأسبوع الثقافى الثانى بمسجد السيدة نفيسة رضى الله عنها، باللقاء الخامس مساء أمس الأربعاء، تحت عنوان: "أهمية الوقت ووجوب المحافظة عليه" قدم له فوزى عبد المقصود المذيع بإذاعة القرآن الكريم، والقارئ الشيخ سيد الغيطانى قارئا، وحاضر فيها الدكتور سيف رجب قزامل عميد كلية الشريعة والقانون سابقًا، والشيخ أحمد سلامة النجار إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة (رضى الله عنها)، والمبتهل الشيخ أحمد البشتيلى مبتهلا، وذلك بحضور الدكتور خالد صلاح الدين مدير مديرية أوقاف القاهرة، والدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة، والدكتور سعيد حامد مبروك مدير الدعوة بمديرية أوقاف القاهرة، وجمع غفير من رواد المسجد.