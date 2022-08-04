شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة يفتتحان مسجد فاطمة النبوية بالدرب الأحمر غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة مسجد فاطمة النبوية بالدرب الأحمر بمحافظة القاهرة غدًا الجمعة، وذلك في ضوء اهتمام وزارة الأوقاف بعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى.

يأتي ذلك في إطار افتتاح وزارة الأوقاف 12 مسجدًا غدًا الجمعة، منها ( 10 ) مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و مسجدان صيانة وتطويرًا، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/2022م حتى تاريخه ( 77 ) مسجدًا ، منها ( 64 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 13) مسجدًا صيانة وتطويرًا، وهي على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف القليوبية

1. النور- أكياد دجوى - برشوم

2. الشهيد - كفر شبين – شبين شرق

مديرية أوقاف المنوفية

3. الأربعين – الرملة – أشمون

4. الرحمن – الكوم الأخضر – شبرا باص – شبين الكوم

5. الرحمة – عزبة الطامية - مركز الشهداء

مديرية أوقاف المنيا

6. عمر بن الخطاب – كوم النور – بني موسى – أبو قرقاص

7. الفتح - عزبة عبد الله الخواجة – منقطين - سمالوط

8. الرحمن الجبارتي - صفط اللبن

مديرية أوقاف الغربية

9. عز الرجال سعيد – العزيزية - سمنود

مديرية أوقاف الجيزة

10. أبو سالم – قرية السعودية – العياط

ثانيًا: مساجد الصيانة والتطوير:

مديرية أوقاف البحيرة

1. صيدناوي الكبرى – سيدي غازي – كفر الدوار

مديرية أوقاف القاهرة

2. فاطمة النبوية – الدرب الأحمر