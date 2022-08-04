شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تطلق المعسكر التثقيفي للطلاب الوافدين بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف، انطلاق معسكر أبو بكر الصديق التثقيفي بالإسكندرية صباح اليوم الخميس، والذي يستمر حتى السبت المقبل ويستضيف 44 من الطلاب الوافدين الدارسين بالأزهر الشريف من مختلف دول العالم.

وقالت الوزارة إن ذلك يأتى في إطار الدور الريادي العالمي لمصر في نشر الفكر الوسطي المستنير في مختلف دول العالم، وحرص وزارة الأوقاف على رعاية الطلاب الوافدين الباحثين عن صحيح العلم الشرعي والفكر الوسطي.

كما يأتى المعسكر التثقيفى في إطار البرامج التدريبية والتثقيفية المتنوعة والمتميزة التي يقيمها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية للطلاب والطالبات الدارسين والدارسات بالأزهر الشريف من مختلف دول العالم.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أن البرنامج التدريبي للمعسكر يتضمن جوانب علمية وثقافية، وأخرى لزيارة المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة.