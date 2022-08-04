قرارات جمهورية بتخصيص أراض مملوكة للدولة لإقامة مشروعات مختلفة

القاهرة - سامية سيد - أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار رقم 310 لسنة 2022 بتخصيص مساحة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز ومدينة الطود بمحافظة الأقصر، لاستخدامها في إقامة محطة معالجة الصرف الصحي.

كما أصدر الرئيس السيسي أيضا القرار رقم 312 لسنة 2022 بتخصيص مساحة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة سوهاج، لاستخدامها في إقامة مشروعات ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة".

وأصدر الرئيس السيسي القرار رقم 315 لسنة 2022 بتخصيص مساحة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة سوهاج، لاستخدامها في إقامة وحدة أبحاث علمية للطاقة المتجددة.