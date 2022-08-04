شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تستعد لانطلاق الأوكازيون الصيفى 2022 يوم 8 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية يوم 8 أغسطس الجارىً العمل بالأوكازيون الصيفي 2022 والذى يستمر لمدة شهر، وعلى من يريد من المحلات التجارية المشاركة في الأوكازيون عليه التوجه مسبقًا إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها للحصول على الموافقة، شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلي الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

ووجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بتيسير كافة الإجراءات لمشاركة المحلات التجارية في الأوكازيون الصيفى 2022 من أجل توفير منتجات للمواطنين بأسعار مخفضة مع تشكيل مجموعات عمل وغرفة عمليات مركزية، للتأكد من طرح منتجات جيدة، ومطابقة للمواصفات القياسية خلال فترة الأوكازيون، وأن يتم التواصل مباشرة مع المواطنين من خلال الجولات الميدانية، والتعرف على مدى حقيقة العروض التي تقدمها التجار، وأن تكون العروض حقيقية وليست وهمية.

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد اصدر قرارًا وزاريا ببدء موسم التصفية الموسمية الثانية "الأوكازيون الصيفي" لعام 2022، اعتبارا من الاثنين الموافق 8 /8 /2022 ولمدة شهر، على أن يكون لكل محل أسبوعين للاشتراك فى الأوكازيون، مع ضرورة حصول المحال المشاركة في التصفية مسبقا على موافقة من مديريات التموين الداخلية الواقعة في دائرتها محالهم التجارية، ونص القرار على ضرورة إعلان الجهات المشاركة عن ثمن كل السلع المعروضة للبيع في التصفية، مقترنا به بيان عن الثمن الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

وقال أحمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير، إن الهدف من الاوكازيون هو تنشيط حركة التجارة الداخلية وكذلك حصول المواطن على السلع بتخفيضات تتراوح من 25 لـ 50٪؜ كما حدث العام الماضي، وأن كل عام يدخل في الاوكازيون سواء الشتوي او الصيفي ما يزيد عن 3500 محل، وان الاوكازيون لا يشمل محال بيع الملابس فقط بل يشمل أيضا محال الأدوات المنزلية ومحال بيع الجلود (الأحذية والشنط) وغيرها من الانشطة التجارية.