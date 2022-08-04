شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة: تنفيذ مشروعات طبية بقصر العينى بـ 1.3 مليار جنيه.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت جامعة القاهرة فيديو بعنوان "مشروعات التطوير والإنشاء بمستشفيات قصر العيني 2017 – 2022"، لتوثيق حصاد المشروعات الضخمة التي نفذتها الجامعة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت لتطوير مستشفيات قصر العيني بمحافظتي القاهرة والجيزة، خلال الـ 5 سنوات الماضية، وذلك في إطار حرص الجامعة على تنفيذ عدد ضخم من المشروعات الكُبرى بما يحقق أهداف الجمهورية الجديدة ويخدم قطاعًا كبيرًا من المواطنين.

ويوضح الفيديو أن مشروعات تطوير مستشفيات قصر العيني خلال الـ 5 سنوات الماضية تجاوزت تكلفتها مليار و300 مليون جنيه من التمويل الذاتي للجامعة، وذلك ضمن مشروع تطوير المستشفيات الجامعية التي تحرص الجامعة على تنفيذها وفق أحدث النظم والمعايير الطبية العالمية، وطبقا للخطة الاستراتيجية التي أعلنها رئيس الجامعة في أغسطس عام 2017 .

ويرصد الفيديو الانتهاء من تجديد وتطوير مستشفى الطوارئ والاستقبال بالكامل وفق كود مستشفيات الطوارئ الدولية، وزيادة المساحة الكلية للمستشفى من 700 متر مربع إلى 7000 متر مربع، وتجهيزه وتزويده بأحدث الإمكانيات والأجهزة الطبية العالمية للطوارئ والتجهيزات الفنية، وأعمال الشبكات، ورفع كفاءة قسم الأشعة، وإضافة العديد من الأقسام الطبية، وغرف العمليات، وزيادة عدد الأسرة عامة، وميكنة حركة المرضى.

ويستعرض الفيديو تطوير ورفع كفاءة مستشفى الباطنة بقصر العيني وفق أحدث الوسائل والنظم الطبية العالمية، بالإضافة إلى أعمال التطوير التي شهدتها مستشفى المنيل الجامعي التخصصي، والتي شملت تطويرات وحدة قسطرة القلب، وقسم جراحة القلب والصدر، وإحلال وتجديد وحدة علاج ودراسات الأمعاء، وصيانة قسم 24.

كما يتناول الفيديو التطويرات والتحديثات التي تمت بمستشفى النساء والتوليد، وأهمها رفع كفاءة وتطوير البنية التحتية للمستشفى وعددًا من الوحدات، وإنشاء مجمع عيادات العناية بالمرأة والعيادات التخصصية، وإنشاء وحدة الاستجابة الطبية للتعامل مع السيدات المعنفات كأول عيادة من هذا النوع في الجامعات المصرية.

ويوثق الفيديو تطوير مستشفيات أبو الريش المنيرة والياباني، والتي شملت الانتهاء من مشروع إنشاء مبنى العيادات الخارجية بمستشفى أبو الريش بالتعاون مع هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا).

بالإضافة إلى إحلال وتجديد العديد من الوحدات والعيادات، وإنشاء وحدات جديدة من بينها وحدة متخصصة في زراعة النخاع لعلاج أمراض الدم الحميدة والخبيثة، ووحدة لأمراض عيون الأطفال بالمركز الطبي الوقائي، وإنشاء العديد من الغرف من بينها غرف لإجراء الفحوصات، بالإضافة إلى تطوير العديد من الملحقات مثل محطة الغازات والغلايات وغرف ألعاب الأطفال والكشف والانتظار.

ويرصد الفيديو المشروعات الإنشائية الجاري تنفيذها، وعلى رأسها وضع حجر الأساس لأكبر مجمع طبي لعلاج الأطفال في الشرق الأوسط، وإنشائه على مساحة 70.000 متر مسطح ، وتصل الطاقة الاستيعابية له نحو 300 سرير، ويتضمن عددا كبيرا من التخصصات الطبية النادرة تتمثل في 14 مجموعة من التخصصات بالعيادات الخارجية، بواقع 44 عيادة بملحقاتها لكافة تخصصات طب الأطفال.

كما يرصد الفيديو استكمال إنشاءات مستشفى الأمراض المتوطنة ثابت ثابت، والتي تُعد من أكبر المستشفيات في العالم لعلاج الأمراض المعدية والباطنة والمتوطنة، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى من تشطيبات المستشفى، وجاري حاليًا الاعمال بالمرحلة الثانية.

جدير بالذكر أن كلية طب قصر العيني تُعد بيت الخبرة ومنارة العلم والتقدم في مصر والشرق الأوسط، وهي أول مدرسة طبية أنشئت في الوطن العربي، وبيت خبرة كبير للقطاع الطبي المصري، وتم تصنيفها ضمن أفضل التصنيفات العالمية، وتساهم بشكل كبير في علاج المصريين وحصولهم على فرص علاجية متميزة.