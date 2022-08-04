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مطران إيبارشية المنيا يترأس مهرجان "الروح القدس" لأبناء الإعدادية والثانوية

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القاهرة - سامية سيد - ذكر المكتب الإعلامى عن إيبارشية المنيا، أن الأنبا باسيليوس فوزى، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، ترأس اليوم، فعاليات مهرجان "الروح القدس" لأبناء وبنات المرحلتين الإعدادية، والثانوية، بخدمة التربية الدينية بالإيبارشية، وذلك بمبنى التكوين والخدمات بسمالوط.

 

وأشرف على تنظيم فعاليات مهرجان مكتب التعليم المسيحى بالمنيا، بحضور عدد من كهنة الإيبارشية، والأخوات الراهبات، احتوت المسابقات التنافسية على عدد من الأقسام المتنوعة مثل: الكتاب المقدس، العقيدة، الطقوس والألحان، بالإضافة إلى بعض الأقسام الأخرى.

 

جدير بالذكر أن هذا المهرجان التكويني يأتي في إطار حرص الأب المطران على دعم خدمة التربية الدينية بالإيبارشية.

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 الأنبا باسيلوس يتفقد المهرجان 

 

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جانب من تفقد المهرجان 

 

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الأنبا باسيلوس وسط الشباب  

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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