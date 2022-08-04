الأوكازيون الصيفي.. التموين: يبدأ الاثنين المقبل وينتهي في هذا الموعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قال أحمد كمال، متحدث وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن ‏الأوكازيون الصيفي (التصفية الموسمية الثانية) سيبدأ يوم الاثنين المقبل ويستمر لمدة شهر.

وأضاف كمال، في بيان، اليوم الخميس، أن مديريات التموين تستقبل أصحاب المحال ‏التجارية لتقديم الأوراق اللازمة للمشاركة في الاوكازيون.

وأوضح أن الهدف من الأوكازيون هو تنشيط التجارة ‏الداخلية والتخلص من الراكد بالمحال التجارية.

وأشار إلى ‏أنه من المتوقع وصول عدد المحال المشاركة في الأوكازيون ‏هذا العام إلى 3500 محل، لافتا إلى أن الأوكازيون لا يقتصر فقط على محال الأحذية والملابس بل ‏يشارك فيه محال الأدوات المنزلية وغيره من الأنشطة الأخرى، ‏شرط التقدم إلى مديرية التموين التابع لها المحل التجاري.

وتابع أن الأوكازيون فرصة سانحة للمواطن لشراء كل ‏احتياجاته من السلع، خاصة وأن التخفيضات ستكون ‏كبيرة وهو ما ينعكس على زيادة القوة الشرائية للمواطن.

وأكد أن الدكتور علي المصيلحي، وزير ‏التموين والتجارة الداخلية، وجه مديري المديريات بمتابعة ‏جودة السلع والتزام المحال المشاركة في الأوكازيون بعرض ‏سعرين الأول قبل بدء التصفية والآخر بعد بدء التصفية ‏بالإضافة إلى جودة السلع المعروضة في المحال المشاركة ‏للتأكد من مطابقتها للمواصفات.‏