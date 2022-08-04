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الإفتاء: صيام يوم عاشوراء يكفر ذنوب سنة قبله

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أصدرت دار الإفتاء المصرية، بيانا بشأن فضل صيام يوم عاشوراء.

وقالت الدار، في بيانها: يوم عاشوراء، هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم، وقد ورد في فضل صيامه أنه يكفر ذنوب السنة التي قبله.

وأضافت دار الإفتاء: عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ، وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ» (رواه مسلم).

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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