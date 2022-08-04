4 قرارات جمهورية جديدة للسيسي.. تعرف عليها



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجموعة من القرارات الجمهورية بتخصيص عدد من الأراضي لصالح إنشاء مشروعات ذات نفع عام.

وجاءت القرارات الجمهورية بتخصيص الأراضي على النحو التالي:

- قرار رقم 310 لسنة 2022 بتخصيص مساحة 67.85 فدان تقريبا تعادل 285.32 م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز ومدينة الطود بمحافظة الأقصر لاستخدامها في إقامة محطة معالجة صرف صحي.

- قرار رقم 312 لسنة 2022 بتخصيص مساحة 1857.91 فدان تقريبا تعادل 7804806 م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مطوبس لاستخدامها في عدد من الأنشطة الصناعية.

- قرار رقم 313 لسنة 2022 بتخصيص بعض المساحات المختلفة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة سوهاج لاستخدامها في إقامة المشروعات، وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة".

- قرار رقم 315 لسنة 2022 بتخصيص مساحة 5.05 فدان تقريبا تعادل 21236 م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة سوهاج لاستخدامها في إقامة وحدة أبحاث علمية للطاقة المتجددة.



نشرت القرارات في الجريدة الرسمية في عددها الصادر برقم 31 الصادر بتاريخ 4 أغسطس الجاري.