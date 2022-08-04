قرار جمهوري بنقل وكيل نيابة إلى وظيفة غير قضائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 295 لسنة 2022 بنقل إياس أحمد فتحي المزين، وكيل النيابة العامة من الفئة الممتازة بنيابة مرسى مطروح الجزئية إلى وظيفة غير قضائية.

ونصت المادة الأولى من القرار على أن: يُنقل إياس أحمد فتحي المزين، وكيل النيابة العامة من الفئة الممتازة بنيابة مرسى مطروح الجزئية إلى وظيفة غير قضائية، بوزارة التنمية المحلية تعادل درجة وظيفته الحالية.

نشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر برقم 31 الصادر بتاريخ 4 أغسطس الجاري.