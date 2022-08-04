الحرارة على القاهرة 35.. بيان من الأرصاد بشأن طقس الساعات القادمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات القادمة من اليوم الخميس.

وقالت الأرصاد، في بيان، إنه يسود اليوم الخميس طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تُسجل القاهرة اليوم درجة حرارة 35 مئوية.

وتنشط حركة الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

كما تظهر الشبورة المائية الخفيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.