الطقس اليوم.. شديد الحرارة ورطوبة مرتفعة والقاهرة 35 درجة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على باقى الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن الرياح تنشط على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.

وأشارت إلى استمرار ارتفاع فى نسب الرطوبة نهارا مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح بين 2: 4 درجة، مع وجود نشاط رياح أحيانا على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا.

كما يشهد الطقس اليوم، شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وتتراوح درجات الحرارة على القاهرة العظمى 35 درجة والمحسوسة 37 والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والمحسوسة 35 درجة والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والمحسوسة 34 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والمحسوسة 43 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والمحسوسة 43 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والمحسوسة 44 درجة والصغرى 29 درجة.