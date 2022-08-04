اليوم.. انطلاق برنامج "العباقرة قادرون باختلاف" على القاهرة والناس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد لطفي:

تطلق قناة القاهرة والناس اليوم الخميس، برنامج "العباقرة قادرون باختلاف"، والذي سيقدمه الإعلامي والروائي عصام يوسف، وسيكتشف البرنامج في نسخته الجديدة نماذج مميزة عنوانا للتحدي والإرادة من ذوي الهمم.

وقال الروائي عصام يوسف، إن النسخة الجديدة من برنامج "العباقرة قادرون باختلاف"، مقدم للمواطنين في مصر والوطن العربي، موضحا أن الموسم الجديد من العباقرة سيتعرف على أحلام أصحاب ذوي الهمم من خلال النقاش معهم، واستهل الموسم الجديد برسالة قائلا: "لا إعاقة لكل صاحب إرادة".

وتُجَهز قناة القاهرة والناس للموسم الأول من برنامج "العباقرة قادرون باختلاف"، منذ شهور خلال مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة، وأنهت القناة استعدادات الموسم الجديد بشكل جديد لتقديم جرعة ثقافية مميزة للمشاهد.