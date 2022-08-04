"قعد معاها ساعة ونص في غرفتها".. ماذا حدث داخل منزل طالبة البراجيل قبل مقتلها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان يونس:

كشفت تحقيقات النيابة العامة، في القضية رقم 7589 لسنة 2022 جنايات مركز أوسيم، والمقيدة برقم 864 لسنة 2022، كلي شمال الجيزة، المتهم فيها "أندرو.ح"، بقتل نجلة خاله "أمل نصري" في القضية المعروفة إعلامياً بـ" طالبة البراجيل"، أن الجاني قضى نحو 90 دقيقة داخل المنزل، حتى اكتشف أحد الأهالي الجريمة.

وأوضح نص التحقيقات -حصل الخليج 365 على نسخة منها ـ أن تقرير الفحص الفني التابع للإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية والإثبات، أفاد أن المتهم "أندرو" دلف لمنزل خاله (موقع الجريمة) الساعة 9:48:57 بتاريخ 10 فبراير الماضي -رصد من خلال كاميرا المنزل- بعدما استيقظت ذات الـ 14 عامًا من نومها على صوت طرق المتهم للباب.

وأفادت تحقيقات النيابة أن والدا أمل تركاها نائمة وذهبا للعمل صباحاً، وبعد ساعة عاد شقيقها "سامح" لأخذ شيء ما من المنزل، إلا أنه تفاجأ بغلق الباب من الداخل، حاول الأخ مهاتفة شقيقته لكن لم ترد عليه.

وقت قصير قضاه "سامح" أمام المنزل ظن أن شقيقته نائمة، حاول مجددًا الاتصال بها إلا أن هاتفها أغلق فجأة، حتى عاد ليخبر والده: "رجعت لأبويا تاني قلت له أمل بنتك نايمة وقافلة الباب.. والساعة 11.30 عرفت إن أندرو ابن عمتي دبح اختي". هذا ما قاله شقيق الضحية أمام جهات التحقيقات.

وفي محاولة من "أندرو" لتشويه صورة "أمل" خلال استجوابه أمام جهات التحقيق قال: "مكنتش بنت بنوت وماشية مع واحد غريب"، إلا أن تقرير الطب الشرعي الموقع على المجني عليها فجر مفاجأة، حيث أثبت التقرير أن "أمل" لم تتعرض لأي اعتداء جنسي "عذراء" بعدما ادعى الجاني أن الضحية على علاقة غير شرعية بأحد الأشخاص.

وأجلت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات جنوب الجيزة، برئاسة المستشار عبد الشافي محمد عثمان، الأربعاء، جلسة محاكمة "أندرو" المتهم بقتل نجلة خاله "أمل نصري"، والمعروفة إعلاميًا بـ "طالبة البراجيل"، لجلسة 3 سبتمبر المقبل، لاطلاع دفاع المتهم على المستندات، والاستعداد لسماع الشهود والمرافعة.