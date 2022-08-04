غلق نفق السيارات.. تحويلات مرورية لتطوير شارع الخمسين بزهراء المعادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب علاء عمران:

عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال تطوير شارع الخمسين بمنطقة زهراء المعادي.

وقالت الإدارة العامة لمرور القاهرة، إن هذا يستلزم غلقا كليا لنفق السيارات بشارع الخمسين أسفل طريق القطامية/ العين السخنة ، وذلك ابتداءً من الساعة (12) "بعد منتصف الليل" صباح يوم الخميس الموافق 4/8/2022 ولحين انتهاء الأعمال، الأمر الذى يستلزم إجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالي:

القادم من شارع الخمسين يسلك يميناً طريق القطامية/ العين السخنة والدوران والعودة من كوبري الدائري الأوسطي.

القادم من مناطق القطامية استكمال السير تجاه كوبرى محمد فوزي والطريق الدائري.

وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة، لضمان أمن وسلامة المواطنين.