"ياسر" يطلب فسخ عقد زواجه: "قصت شعرها وبقت شبه أبوها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -فاطمة عادل:

تقدم "ياسر. م" بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، للمطالبة بفسخ عقد زواجه، مبررًا طلبه "قصت شعرها وبقت شبه أبوها".

يقول "ياسر"، 30 سنة: "تزوجت من "عزة. ع"، 26 سنة، بعد ترشيح من والدته، وعقب التعرف عليها أثناء تواجدها في مناسبة خاصة بالعائلة، وافق على الارتباط بها بعد اقتناعه بشكلها، لكن لم أكن أعلم أنها ستتخذ قرار بقص شعرها".

وأشار الزوج إلى أن طبيعة عمل زوجته تجعلها تظهر بمظهر لائق فهي تملك سنتر مستلزمات حريمي، لكنه لم يتوقع منها تغير شكلها بالكامل بعد الزواج بشهر، وكانت تبرر ذلك "ده لوك جديد ومنتشر بين البنات"، موضحا أنه رفض تغيير قصة شعرها لكنها لم تستمع لحديثه.

واصل الزوج: حاولت التحدث معها وإقناعها بعدم الظهور بتلك بهذا المظهر، إلا أنها ذهبت ولم تعد إلى المنزل ثانية، وحينما ذهبت إليها بمكان عملها رأيتها بدون شعر نهائيًا مثل الرجال، فأيقنت حينها باستحالة الحياة معها.

اختتم "ياسر": طالبت أهلها بإتمام إجراءات الطلاق لكنهم رفضوا، فلجأت إلى محكمة الأسرة وأقمت دعوى لفسخ عقد الزواج، والتي حملت رقم 22 لسنة 2021، ولاتزال منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل بها حتى الآن.