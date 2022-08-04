شكرا لقرائتكم خبر عن 81% من القراء يطالبون بتكثيف حملات التوعية بخطورة زواج الفتيات المبكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بخطورة الزواج المبكر للفتيات، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بخطورة الزواج المبكر للفتيات.

وأيد 81% من القراء مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بخطورة الزواج المبكر للفتيات، بينما عارض 19% من القراء مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بخطورة الزواج المبكر للفتيات.



