شكرا لقرائتكم خبر عن الفرق بين القيمة الغذائية لبياض وصفار البيض.. إعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة سالى محمود فؤاد، طبيبة بيطرية، إن بياض البيض غني جدا بالبروتينات عالية القيمة الغذائية، وخالي من الكوليسترول، وبه 17 سعرا حراريا، أما صفار البيض فهو غنى بالكوليسترول والدهون و بالفيتامينات خاصة فيتامين "أ ، د ، ك" والمعادن وحمض الفوليك آسيد، وبه 55 سعرا حراريا.

وأوضحت سالى، لليوم السابع، أن الاختلاف فى لون صفار البيض لا يؤثر على القيمة الغذائية للبيض، مؤكدة أنه لا علاقة بلون الصفار بجودة البيض أو النكهة أو القيمة الغذائية أو خصائص الطهي أو سمك القشرة ولكن يوجد اختلافات طفيفة جدا فى فيتامينA، مشيرة إلى أن الطبيعى أن لون صفار البيض يتراوح مابين الأصفر الباهت إلى البرتقالى الغامق.

وأشارت إلى أن اختلاف لون صفار البيض، يرجع إلى اعتماد لون صفار البيض فقط على النظام الغذائى للدجاجة، مضيفه: ويشير اللون الداكن للصفار إلى وجود الكاروتين، وهي صبغة طبيعية توجد في بعض النباتات، أى أن كلما زاد وجود الكاروتين فى وجبات الدجاج زاد درجة اللون الأغمق فى الصفار .

وتابعت: أن ألوان البيض الطبيعية الموجودة، هى:

1- برتقالى غامق:

فى الدجاج البلدى أو الدجاج الذى يأكل العلف غنى بالكاروتين "يتغذى فى المراعى".

2- برتقالي متوسط إلى أصفر ذهبي:

سوف ينتج عن وجبات الدجاج الغنية بالنباتات الخضراء والذرة الصفراء والبرسيم والمواد النباتية الأخرى ذات الصبغة الزانثوفيل (لون أصفر ) وهذا هو صفار اللون الأكثر شيوعًا الذي نراه في البيض المتاح في محل البقالة.

3- أصفر شاحب:

يكون فى الدجاج الذى يتغذى على علف منخفضة الزانثوفيل "اللون الاصفر"، مثل أنظمة التغذية التي تتكون في الغالب من القمح أو دقيق الذرة البيضاء أو الشعير تنتج صفارًا أصفر باهتًا.