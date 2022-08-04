شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مرض جدرى القرود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشر الحديث عن مرض " جدرى القرود " خلال الأيام الماضية حيث بلغ إجمالي عدد الإصابات نحو 19,188 حالة في 76 دولة، و مصرخالية من المرض حتى الآن ، وهناك العديد من الأسئلة حول طبيعة هذا المرض نجيب عليها فى التقرير التالى.

س. ما هو مرض جدرى القرود ؟

ج. مرض نادر يحدث فى المناطق النائية من وسط افريقيا وغربها بالقرب من الغابات الاستوائية لكنه ظهر مؤخرا فى الكثير من دول العالم،وتماثل أعراض اصابته للانسان تلك التى كان يشهدها فى الماضى المرضى المصابون بالجدرى ولكنه أقل شدة.

س. متى ظهر مرض جدرى القرود؟

ج.تعود بداية ظهور جدرى القرود إلى عام 1958 حيث تم اكتشاف الفيروس لتجمعات قرود كانت معدة للأبحاث، بينما تم الإعلان لأول مرةعن جدرى القرود بين البشر عام 1970 بالكونغو الديمقراطية لطفل عمره 9 سنوات كان يعيش فى منطقة تم القضاء فيها على الجدوى عام1968، ومنذ ذلك الحين تم الابلاغ عن حدوث معظم الحالات فى المناطق الريفية من الغابات الماطرة بحوض نهر الكونغو وغرب افريقيا، بينماسجلت أولى الحالات للمرض خارج افريقيا عام 2003 فى المنطقة الغربية الوسطى من الولايات المتحدة الامريكية.

س. كيف تحدث عدوى مرض جدرى القرود ؟

ج. وفق منظمة الصحة العالمية تنجم العدوى بالمرض من الحالات الدالة عن مخالطة مباشرة لدماء الحيوانات المصابة بالعدوى أو لسوائل أجسامها أو أفاتها الجلدية أو سوائلها المخاطية، علمًا بأن القوارض هى المستودع الرئيسي للفيروس، ومن المحتمل أن يكون تناول اللحومغير المطهية جيدًا من الحيوانات المصابة بعدوى المرض اعمل خطير يرتبط بالإصابة به، ويمكن أن يحدث انتقال المرض على المستوى الثانوىأو من انسان الى اخر عن طريق المخالطة الحميمية لافرازات الجهاز التنفسي لشخص مصاب بعدوى المرض او لافاته الجلدية، أو عنملامسة أشياء لوثت مؤخرا بسوائل المريض أو بمواد تسبب الافات، وقد يسهم تقييد عمليات نقل الثدييات الافريقية الصغيرة والقرود أو فرضحظره على نقلها إسهامًا فعالًا فى إبطاء وتيرة اتساع نطاق الفيروس إلى خارج افريقيا.

س. ما هى مدة حصانة مرض جدرى القرود؟

ج.تتراوح فترة حضانة جدرى القرود من 6- 16 يومًا ويمكن تقسيم مرحلة العدوى الى فترتين هما " فترة الغزو " من "صفر - ٥ أيام" ومنسماتها الاصابة بالحمى وصداع مبرح وتضخم بالعقد الليمفاوية والشعور بالام فى الظهر والعضلات مع وهن شديد، أثناء فترة ظهورالطفح الجلدى " تتراوح بين يوم واحد و3 أيام عقب الاصابة بالحمى والتى تتبلور فيها مختلف مراحل ظهور الطفح الذى يقدأ على الوجه فىأغلب الأحيان ومن ثم ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم.

س.هل يتم اجراء فحوصات للمسافرين فى المطارات للكشف عن جدرى القرود؟

ج.يشار إلى أنه يتم عمل فحوصات كاملة لأى مسافر تظهر لديه اصابات جلدية ظاهرة او ارتفاع فى درجات الحرارة وتوجد الاجهزةالكاشفة منذ بداية أزمة كورونا وفى حال كان الاعياء يشير الى مخاوف من الاصابة سيخضع لبقية الفحوصات لمعرفة ماهية اصابته و سيتمعزله.

س. هل من المتوقع حدوث اصابات لقرود حديقة الحيوان بالمرض؟

ج. منذ الإعلان عن ظهور الفيروس فى عدد من دول العالم والتساؤلات كثيرة حول انتقاله بين الحيوانات وبعضها، أكدت الادراة المركزيةلحدائق الحيوان بوزارة الزراعة أنه لا يوجد أى من القرود فى الحديقة تم استيرادها من الخارج وجميعها من سلالات مصرية، وبالتالى فإنهلا توجد فرص لتعرض أو منهم للإصابة من قبل حيوانات حاملة للفيروس، حيث ترى الهيئة العامة للخدمات البيطرية أن القرود مصدر للكثيرمن الأمراض المشتركة نظرا لقربها التشريحي من الإنسان، لذا تم اتخاذ قرار بمنع استيرادها من أي مكان في العالم منذ أكثر من 15 عاما.

س. هل من الممكن دخول قرود إلى الموانىء المصرية ؟

ج. جميع الموانئ المصرية، لا تسمح باستيراد القرود، كما أن هناك خطة وقاية وتحصينات .

س.هل يتم الكشف على الحيوانات فى الحديقة؟

ج.يتم اجراء الفحص اليومى والمعملى الدائم على الحيوانات بالإضافة الى المتابعة اليومية لملاحظات حراس الحيوانات عليها وعلى حالتها ،كما أنه يتم اعطاء التحصينات اللازمة للحيوانات فى المواعيد المحددة لها.