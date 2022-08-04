شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يسجل طلاب الثانوية العامة لاختبارات القدرات بموقع التنسيق الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد قرار الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، بمد فترة التسجيل للتقديم لحجز اختبارات القدرات بموقع التنسيق الإلكترونى إلى 11 أغسطس بدلا من يوم السبت 6 أغسطس الحالى، ينشر الخليج 365 بالخطوات كيفية التسجيل لحجز اختبارات القدرات.

وحدد مكتب تنسيق القبول بالجامعات بوزارة التعليم العالى الخطوات التى يجب على طلاب الثانوية العامة اتباعها لتسجيل وحجز اختبارات القدرات من خلال موقع التنسيق الإلكترونى على شبكة الإنترنت www.tansik.egypt.gov.eg.

1- يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني الموضح بعاليه ثم يدخل إلى صفحة تسجيل اختبارات القدرات على هذا الموقع.

2- يقوم الطالب ببدء عملية التسجيل لأداء اختبارات القدرات وذلك باستخدام الرقم القومى ورقم الجلوس الخاص به.

3- تظهر بيانات الطالب الشخصية والتي تتضمن (رقم الجلوس - اسم الطالب - الرقم القومي – المحافظة – الادارة التعليمية التابع لها الطالب – المدرسة – الشعبة التى درسها الطالب "علمية – هندسية – أدبية")، وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الإلكتروني الخاصة بالطالب.

4- تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة للطالب والكليات والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات وكذلك المواعيد المحددة للطالب.

5- يقوم الطالب باختيار نوع القدرات وسيتم تحديد الموعد الذي سوف يتوجه به إلي الكلية مع العلم بأن قدرات كليات التربية الرياضية تستمر لثلاثة أيام متتالية.

6- عقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل يقوم الطالب بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات التي أبدى الرغبة في أدائها والمواعيد وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات التي قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني.