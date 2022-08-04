شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: استمرار حملة طرق الأبواب للتطعيم ضد كورونا وامتدادها للمدن الساحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان استمرار نشاط حملة "طرق الأبواب" لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا بهدف رفع الحالة المناعية في مواجهة المتحورات الجديدة لكوفيد 19.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المرحلة الثالثة من حملة طرق الأبواب تشمل القاهرة، والغربية، والدقهلية، وكفر الشيخ، مشيرا إلى أن الحملة امتدت للمحافظات الساحلية التي تشهد إقبالا من المصطافين.

ولفت إلى تحديث خطة تنفيذ الحملة من خلال تقديم خدمات المبادرات الرئاسية إلى جانب التطعيمات المضادة لفيروس كورونا، وتفعيل استفادة المواطنين من ركاب القطارات داخل العربات، وخلال الرحلات وفي "محطة مصر" بالقاهرة، علاوة على تقديم الخدمات في المساجد والكنائس، والأندية الرياضية ومراكز الشباب، والأسواق وأماكن التجمعات، وذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بمكافحة العدوى.