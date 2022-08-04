الافتتاح قريبا.. عودة الحياة لـ(ميدان الكيت كات) بعد انتهاء مترو الأنفاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، انتهاء تجهيزات محطة مترو أنفاق الكيت كات بالخط الثالث، ورصف وتطوير ورفع كفاءة الميدان حتى شارع العلمين.

وقال مصدر بمحافظة الجيزة، إن أعمال التطوير الجارية هناك انتهت بنسبة 80%، وجار استكمال أعمال التطوير بمحيط محطة الكيت كات المقرر افتتاحها قريبًا.

وأضاف المصدر لمصراوي، أنه تم الانتهاء من تطوير طريق النيل المؤدي إلى ميدان الكيت كات وإنشاء ممشى سياحي به، مع استكمال رفع كفاءة طبقة الطريق والتنسيق العام بميدان الكيت كات، مشيرا إلى أن الافتتاح سيكون في القريب العاجل.

وفي سياق متصل، نشرت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك "فيديو" يوضح حجم الأعمال الجارية هناك بعد انتهاء كافة الأعمال الخاصة بإنشاء مترو الأنفاق لخدمة المواطنين وتسهيل الحركة المرورية.