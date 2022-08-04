الأرصاد تكشف موعد وتفاصيل تعرض مصر للحزام المداري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، موعد وتفاصيل تعرض وتأثر مصر بالحزام المداري المتواجد

بالسودان.

وقال شاهين في تصريحات تليفزيونية، إن البلاد ستتأثر بالحزام المداري المتواجد في السودان اعتبارا من الأسبوع المقبل.

وتابع شاهين:" ستشهد مناطق من جنوب الصعيد، وسلاسل جبال البحر الأحمر، وجنوب سيناء، تكاثر للسحب، مع سقوط أمطار ابتداء من الجمعة حتى الثلاثاء المقبلين، لكنها ستكون غير مؤثرة على الأنشطة الطبيعية.

وأضاف: "الناس تخرج عادي وتتفسح، الأجواء طبيعية، ونسبة الرطوبة تقل كلما اقتربنا من الساحل، الأهم تجنب فترة ذروة ارتفاع درجات الحرارة التي تكون بين الظهر والعصر".

ونفى مدير مركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، احتمالية تعرض مصر لأمطار غزيرة على غرار ما حدث في بعض الدول العربية، موضحا أن الأجواء التي وقعت في الدول العربية سواء السعودية أو الجزائر أو الإمارات تختلف تماما عن أجواء مصر.