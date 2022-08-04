قرار جمهوري بإسناد أحكام قانون الشركات القابضة للنقل البحري والبري لوزير النقل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رقم 343 لسنة 2022، بتفويض وزير النقل في تطبيق أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه بالنسبة للشركات القابضة للنقل البحري والبري والشركات التابعة لها.

ونصت المادة الأولى من القرار على ما يلي:

يكون وزير النقل هو الوزير المختص في تطبيق أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه بالنسبة للشركات القابضة للنقل البحري والبري والشركات التابعة لها.

وجاءت تفاصيل القرار على النحو التالي: