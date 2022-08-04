نصف مليون جنيه جوائز.. تفاصيل مسابقة الأوقاف المحلية لحفظ القرآن - الشروط وموعد التقديم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، فتح باب التقدم للمسابقة المحلية الكبرى لعام 1444هـ /2022 في حفظ القرآن الكريم وتجويده وفهم معانيه ومقاصده السامية، في ضوء دورها الحيوي في خدمة كتاب الله (عز وجل) حفظًا وفهمًا.

وأوضحت في بيان لها، الأربعاء، أن المسابقة المحلية تعد تمهيدًا لتصعيد الأوائل من الناجحين للمشاركة في المسابقة العالمية للقرآن الكريم، مع تخصيص نصف مليون جنيه جوائز للفائزين، وذلك في الفروع التالية:

الفرع الأول: حفظ القرآن الكريم كاملا وفهم معانيه ومقاصده العامة لأصحاب الصوت الحسن من الجنسين بشرط ألا يزيد السن عن ( 45 ) عامًا .

الفرع الثاني: حفظ القرآن الكريم كاملا مع تفسيره وتطبيقات مباحث علوم القرآن الكريم، بشرط ألا يزيد سن المتسابق عن ( 45 ) عامًا .

الفرع الثالث: حفظ القرآن الكريم بالقراءات السبع ، مع توجيه هذه القراءات ، بشرط ألا يزيد السن عن ( 50 ) عامًا.

الفرع الرابع: حفظ القرآن الكريم وفهم معانيه ومقاصده لذوي الهمم ، بشرط ألا يزيد السن عن ( 35 ) عامًا.

الفرع الخامس: حفظ القرآن الكريم مع فهم المفردات وتفسير جزء عمَّ للناشئة ، بشرط ألا يزيد السن عن (15) عامًا.

الفرع السادس: المحفظ المثالي.

• يشترط في جميع من يتقدم للمسابقة ألا يكون قد فاز بأي من المراكز الثلاثة الأولى في أي فرع من فروع المسابقة العالمية في أي من السنوات السابقة.

• يقدم المحفظ المثالي سجلًّا بأفضل عشرة حفظوا القرآن على يديه ، وعدد من يحفظون على يديه حاليًا ، ومكان التحفيظ ، مع تزكية من ثلاثة من الأئمة المعينين بالأوقاف معتمدة من مدير المديرية.

ودعت الراغبين في المشاركة إلى ملء النموذج المرفق، مع صورة شخصية حديثة ، وصورة بطاقة الرقم القومي، وتسليمه شخصيًّا، أو بمعرفة ولي الأمر لإدارة الأوقاف التابع لها، وذلك ابتداء من يوم الأحد الموافق 7 / 8 / 2022 حتى يوم الخميس 11/ 8 / 2022م .

ويمكن تحميل الطلب مع صورة الرقم القومي والصور الشخصية على الرابط التالي :